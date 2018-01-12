(Görüntülü Haber) Başkan Demircan: 2018  Okmeydanı için çıkış yılı olacak

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediyesi 2018 yılında Okmeydanı’na büyük bir ivme kazandırmayı hedefledi. Okmeydanı Dönüşüm Projesi kapsamında uzlaşma sağlanan Kayabaşı ailesini evinde ziyaret ederek uzlaşma tutanağını teslim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bugüne kadar hep tapu veriyorduk ama artık kat karşılığı anlaşma dediğimiz uzlaşmaları yapıyoruz. 2018 yılı Beyoğlu için çıkış yılı olacak, Okmeydanı içinde böyle olacak” dedi.





Okmeydanı’nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen dönüşüm projesinde mutlu sona yaklaşıldı. Yarım asırlık tapu sorunu çözülen Okmeydanı’nda dönüşüm için evde uzlaşma dönemi başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, dönüşüm için uzlaşma sağlanan Kayabaşı Ailesi\'ni evinde ziyaret ederek uzlaşma tutanağını teslim etti. Vatandaşların Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili sorularını da cevaplandıran Başkan Demircan, 2018 yılının Okmeydanı için çıkış yılı olacağını söyledi.





\"KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA DEDİĞİMİZ UZLAŞMALARI YAPIYORUZ\"





Okmeydanı’nda hak sahipleriyle uzlaşmalara başladıklarını belirten Demircan, şöyle konuştu





“Bugüne kadar hep tapu veriyorduk ama son dönemde artık kat karşılığı anlaşma dediğimiz uzlaşmaları yapıyoruz. Sadece tapu vermiyoruz. Artık kim kaç metre kare daire alacak onun da anlaşmalarını yapıyoruz. O anlaşmalardan birini daha bu akşam burada gerçekleştirdik.Bu arada Van Blokları dediğimiz Piyale Paşa mahallesinin orta noktasında kazma vuracak noktaya da geldik. Hedef olarak ne söylüyoruz; bizim Beyoğlu Okmeydanı’nda 32 adamız var. Bu adalardan hangisi toplanıp imza atarsa oradan kazma vurmamız imkan dahilinde. Şu anda kim kaç metrekare arsa alacağını kim kaç metrekare daire alacağını biliyor. Çünkü internet sistemimizde bunları yükledik.”





“UZLAŞMA DEĞERİNİN YÜZDE 80 OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”





Hak sahiplerine bu ay içerisinde mektup gönderileceğini de ifade eden Demircan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Sizlere bu ay içerisinde mektuplar gelecek. Mektupların özeti, size tapuyla birlikte bu uzlaşmaları yapmanızı sağlayacak. Geldiğinizde kaç metrekare daire alacağınızı size tebliğ edeceğiz. Uzlaşmaya imzayı atıp toprak parasını vermeye başladığınızda bizde o adada kazma vurmuş olacağız. Kazma vurduğumuz yerde kira yardımları ayrıca devreye girmiş oluyor. 2018 yılı Beyoğlu için çıkış yılı olacak, Okmeydanı içinde böyle olacak. 2018 de inşaatları başlatıp sonunda da teslim yaparsak, bundan 3-4 sene evvel verdiğimiz söz gibi aynı mantıkta yürüyeceğiz ve bu mutluluğu inşallah bütün vatandaşlarımıza yaşatacağız. 2004’de ne söylediysek, 2014’de ne söylediysek onları harfiyen yerine getirdiğimizi özellikle söyleyeyim.Okmeydanı’nda uzlaşma değerinin yüzde 80 olduğunu görüyorum.”





“DEVLET KENDİNİ DÜŞÜNMÜYOR”





İBB ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Demircan, “Devletimiz kesinlikle kendi karını düşünmüyor. Sadece masrafını alabilmeye bakıyor. Biz sizin mutluluğunuza bakıyoruz. 2018 bizim yılımız. Sütlüce\'sinden tutun Kasımpaşa’sına, Okmeydanı’na her tarafta yenilenmenin heyecanlanmanın başladığı bir yılı olacak. Tarih bunu böyle yazacak, buna inanıyorum” diye konuştu.