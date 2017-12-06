(Görüntülü Haber) Başkan Aktaş Ciddi borcumuz var, ama iflas etmiş durumda değiliz

Mehmet İNAN BURSA, (DHA) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin yaklaşık 5 milyar lira borcu olduğunu söyledi. Belediyenin 2032 yılına kadar borçlu olduğunu, 2018 yılının gelirlerinin, gider ve kredileri karşılamadığını anlatan Aktaş, Ama iflas etmiş durumda değiliz dedi. Kimseyi işten çıkarma gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Aktaş, çalışmayan kişilere müsade etmeyceğini duyurdu. Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa etmesinden sonra bu göreve seçilen Alinur Aktaş, görevdeki 34\'üncü gününde gazetecilerle bir araya geldi. Şov peşinde olmadığını, \'Dersine çok iyi çalıştığını\' ifade eden Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi borcunun 5 milyar liraya yaklaştığını söyledi. 2018 yılındaki gelirlerin, genel gider ve kredi borçlarını karşılamadığını ifade eden Aktaş, Büyükşehir Belediyesi\'nin 2032 yılına kadar borçlu olduğunu, tüm kredilerinin kapalı olduğunu açıkladı. Belediyelerinin borçları olabileceğini açıklayan Aktaş, en büyük güvencesinin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Bursalı bakanlar, milletvekilleri, İl teşkilatı olduğunu kaydetti. Bursa\'da var olan sorunları otobüs ve metroya binerek otomobili ile gezerek yerinde gördüğünü belirten Aktaş, Türkiye\'nin 4\'üncü büyük kenti, ticarette ise ülkenin en büyük ikinci şehri olan Bursa\'nın büyük projeler kovalamak zorunda olduğunu açıkladı. \'120 KİŞİ İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK\' Belediyeden 2 bin kişi çıkaracağına dair iddialara itibar edilmemesini isteyen Başkan Aktaş, şöyle devam etti Ben hayatım boyunca kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bundan Allah\'a sığınırım. Lakin çalışmayan, üretmeyen, savsaklayan babam olsa affetmem. Bu konuda algı oluşturmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar 120 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Zaten 2-3 bin kişiyi işten çıkarmak da tazminat anlamında finansal dengeleri bozar. Sonuç odaklı olacağız. Söz verdik mi yerine getireceğiz. Bir şeyin sözünü verdik mi yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda 2019 yerel ve genel seçimlerine Bursa\'mızı en güzel şekilde hazırlaşacağız. Bursa\'nın önde gelen ilk üç sorunun başında ulaşım, trafik ve toplu taşımanın geldiğini belirten Alinur Akta, yol haritalarını, revize ettikleri, iptal ettikleri ve yeniledikleri projelerle belirlediklerini anlattı. Seçimlere kadar büyük yatırım yapmayacaklarını, devam edenlerden ise aciliyeti olanlara öncelik vereceklerini kaydeden Aktaş, toplatıda daha sora başta ulaşım, yeşil bursa, kentsel dönüşüm ve Uludağ gibi projleerin yer aldığı 9 ana unsur üzerindeki görüşlerini ve çözümlerini paylaştı. Bazı projelerin iptal edileceğini çok pahalıya mal olan Bursa Büyükşehir Stadyumu\'nun ise devam edeceğini söde belirten Alinur Aktaş kent içersinde özellikle ulaşım açısından köklü değişikliklere gideceklerini bildirdi. Toplu ulaşım ve su ücretlerine önümüzdeki 6 ay içersinde yeni indirimler yapacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, toplu ulaşımın teşvik edilmesinin kaçınılmaz olduğunu, stadyum çevresindeki otopark sorununun giderilmesi için proje yapılacağını ifade etti. Başkan Alinur Aktaş, Doğanbey Kentsel Dönüşüm konusunda bir şeyler yapmak istediğini ve kafasında bazı düşüncelerin oluştuğunu bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacağını kaydetti. Aktaş, Bin metrekarelik alanlarda, parsel bazında 150 daire yıkarak 400 daire yapmak kentsel dönüşümle çok izah edilemez diye konuştu. \'ULUDAĞ 4 MEVSİM HİZMET VERECEK\' Uludağ\'ın 4 mevsim hizmet vermesi için çaba harcayacaklarını belirten Aktaş, Büyükşehir bünyesinde Uludağ Daire Başkanlığı oluşturabiliriz. Uludağ, iyi bir çekim merkezi olabilir. 12 ay Bursa için önemli kazanç kapısı olabilir. Su ve kanalizasyonla alakalı çalışmalar yaptık. Katlı otopark, arıtma, kongre kültür merkezlerini yapamamışız. Bakan bey tam destek vereceğini ifade etti. 5-6 Ocak tarihinde turizm çalıştayı gerçekleştireceğiz. Otoparklar yapmak durumundayız. Yollar genişletiliyor. Acemi pistiyle ilgili Milli Parklar yer tahsisi yaptı. Bize ait tek alan var, yeni oteller kazandırmamız gerekiyor. 4 mevsim, kongrelerin, tatil toplantıların yapılacağı bir mekana dönüşmesi gerekiyor. 8-9 ay sinek avlayan, 2 ay için trafik sıkıntısı yaşayan Uludağ yerine 12 ay yaşayan bir bölge istiyoruz diye konuştu. BURFAŞ 43 MİLYON ZARAR ETMİŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin 11 iştiraki olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, şöyle dedi Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Gece 2-3\'e kadar çalışıyoruz. Sosyal medyadan hariçten gazel okuyamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin 24 tane sosyal tesisi varken, Bursa\'nın 55 sosyal tesisi varsa, halka dokunma noktasında bir aksaklık varsa, kimse kusura bakmasın. Ben hamasi nutuklara itibar etmem. Burfaş\'ta 43 milyon liralık zarar var ortada. Bunların hepsini harfiyen değerlendirmek durumundayım. Hepsini şakır şakır kapatayım, yeni yerler açmayayım derdinde değilim. Kar amaçlı değiliz ama kusura bakmayın zarar amaçlı da değiliz. Halka dokunsun. Belediye marifetiyle iftarlara yemek vermek, farklı derneklerin ihtiyacını karşılamak sosyal tesis demek değil. Benzeri tüm yerler sorgulanıyor. İhaleleri sorgulanıyor. Burulaş Genel Müdürü burada. 5 tane ihaleye zeyilname çıkardı. Bakım, onarım, güvenlik, temizlik, yemek ve şoför alımını erteledik. 105 milyon lira tutarında. Bunu 15 milyon daha aşağıya almak mümkün. Bütün hücrelere girmek durumundayız. Hesap kitap yapıyoruz. İşin aciliyeti ve önemini biliyoruz. Sosyal tesislerimiz gerçek manada halka dokunacak. İyileri var. Bunlar devam edecek. \'TOFAŞ\'IN BÜTÜN İŞÇİLERİNİ BİNDİRSENİZ T2 HATTI DOLMAZ\' T2 hattıyla ilgili 110 milyon lira ödendiğini hatırlatan Aktaş, Hat bu haliyle 8 bin 00 metre, 700 metresi yer altında. Gerekliliği ve zamanlaması konusunda çok şeyler söylenebilir. Tofaş ve Reno\'nun bütün işçilerini bindirsek yeterli doluluğa ulaşmıyor. 110 milyon lira para harcanmış, vagonları alınmış. T2 hattını sadece bu hattan ibaret görmüyoruz, Dosab da var. İşin ikinci etabında bu bağlantı ayağının olduğunu unutmayın. Bunlarıda proje kapsamında dikkate alacağız diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ