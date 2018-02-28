(Görüntülü Haber) Başkan Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı Emirhan'ı ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bir yıl boyunca okul harçlıklarıyla aldığı gazetelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resimlerini keserek 200 sayfalık albüm oluşturan Emirhan Gücük\'ü (12), evinde ziyaret etti. Ankara\'nın Mamak ilçesinde yaşayan Mustafa- Nergiz çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Emirhan Gücük, yaklaşık bir yıldır hayranı olduğu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gazetelerde yer alan resimlerinden 200 sayfalık albüm oluşturdu. Tek hayali oluşturduğu albümü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye etmek olan Emirhan Gücük\'ü Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül evinde ziyaret etti. Ziyarette Emirhan Gücük ile yakından ilgilenen Başkan Akgül, bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Akgül\'e yaptığı çalışmadan bahseden Emirhan Gücük, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiğinden dolayı albüm oluşturduğunu söyledi. Emirhan Gücük, Başkan Akgül\'e albümde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın resimlerini gösterdi. \'EMİRHAN\'I TEBRİK EDİYORUM\' Başkan Akgül, Emirhan Gücük\'ün bu çalışmasını medyadan öğrendiğini söyleyerek, \"Tabi Emirhan reisi görmeyi çok arzuluyor, en büyük niyetinin o olduğunu söyledi ama bizde Mamak\'ta Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak görüyoruz. Dedik ki, \'ondan önce biz ziyaret edelim\' İnşallah nasip olursa Cumhurbaşkanımızı görmek nasip olur Emirhan. Tabi küçük yüreklerin bu sevgisi aslında Cumhurbaşkanımıza milletimizin her kesiminden saf ve doğan sevgisinin bir göstergesi. Ben bu anlamda Emirhan\'ı tebrik ediyorum. Güzel bir düşünceyle kendi harçlıklarından aldığı gazetelerden kestiği resimlerden oluşturduğu bir albüm. Ailesinin tebrik ediyorum, böyle pırıl pırıl güzel çocuk yetiştirdikleri için. İnşallah yolu açık olur\" dedi. Başkan Akgül, Emirhan\' Gücük\'e Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın resmi ile oyuncak ve gazete hediye etti.