(Görüntülü Haber) Başkale'de 52 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 20\'si çocuk 52 kişi yakalandı. Başkale İlçesi\'nde, İran sınırında görev yapan askerler, termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkiinde bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirledi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 20\'si çocuk, 10\'u kadın 52 kaçak yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçaklara burada sıcak yemek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolunden geçirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne sevk edildi.