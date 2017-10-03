(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması (2)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım TEOG\'a ilişkin \" Yazılı sınavlar her sınıfta olacak birisi de merkezi sistem olacak.Hepsinin detayı var önümüzdeki günlerde açıklanacak\"dedi Başbakan Binali Yıldırım,TBMM\'de gazetecilerin TEOG\'a ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: \"Önümüzdeki günlerde TEOG bir sonuca bağlanır. Sınav olacak tabi, sınavsız öğrencilik olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak birisi de merkezi sistem olacak. Okulda okunan sınavlarda bir tanesi. Soru havuzundan merkezi şekilde olacak. O merkezden yapılmasa da o sınav yapılacak. Hepsinin detayı var. Önümüzdeki günlerde açıklanacak.\"