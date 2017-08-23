(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Vietnam'da (2)

Vietnam (DHA) - Resmi ziyaret programı kapsamında Vietnam\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, iki gün sürecek temaslarına başladı. İlk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı\'na çelenk bırakan Yıldırım, daha sonra Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho\'nun mozolesine ziyaret gerçekleştirdi. RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc tarafından Vietnam Başbakanlık Binası\'nda resmi törenle karşılandı. Hören, Yıldırım ve Nguyen\'in tören alanında yerlerini almaları ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Nguyen tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Yıldırım ve Nguyen daha sonra baş başa görüşmeye geçti. “VİETNAM HALKININ KAHRAMANLIK MÜCADELESİ TÜRK HALKI TARAFINDAN ÇOK İYİ BİLİNİYOR” Başbakan Binali Yıldırım ile Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, başbaşa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Yıldırım, Başbakanlık Binası\'ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, şahsına ve heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı muhatabına teşekkürlerini iletti. Vietnam halkının ülkesini savunma konusunda gösterdiği kahramanlık mücadelesinin Türk halkı tarafından çok iyi bilindiğini ve takdir edildiğini belirten Yıldırım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1978 yılında tesis edildiğini hatırlattı. İlişkilerin o günden bu yana dostluk ve saygı esasına göre sürdüğünü anlatan Yıldırım, \"Türkiye olarak Vietnam\'ı Güneydoğu Asya bölgesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Nüfus itibarıyla birbirine benzer iki ülke arasında muazzam bir iş birliği için iyi bir fırsat var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için her türlü şartın uygun olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.\" diye konuştu. Çok geniş katılımlı bir heyetle ülkeye geldiklerini, iş aleminden katılımcıların olduğunu ifade eden Yıldırım, gerek Vietnam\'da gerekse Türkiye\'deki iş aleminin bir araya gelerek muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendireceklerini söyledi. Yıldırım, yapacakları temasların, yıldan yıla gelişmekte olan ilişkilerin çok daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.