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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecek (2)

ŞANLIURFA, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Gerek Suriye'de gerek Irak'ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler

18 Eylül 2017 19:30

ŞANLIURFA, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Gerek Suriye\'de gerek Irak\'ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler. Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Hiç kimse, güney sınırlarımızda, Irak\'ta, Suriye\'de \'oldu bitti\'lerle iş çevirmeye kalkmasın. Gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri de almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz\" dedi. Başbakan Yıldırım, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Şanlıurfa\'da bir araya geldi. STK\'larla buluşmasında hitap eden Yıldırım, Türkiye\'nin güney sınırında yaşanan gelişmelere değindi. \"Kimse, \'oldu bitti\'lerle iş çevirmeye kalkmasın\" diyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: \"Ceylanpınar Sınır Kapımız, burada neler oluyor, neler bitiyor; sınırın öbür tarafında yakından takip ediyorsunuz. Bugün, dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği bir insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur, mazlum insanların tek sığınağı, tek barınağı Türkiye; çünkü bizim inancımız, bunu gerektiriyor. Gerek Suriye\'de gerek Irak\'ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler. Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu, herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse, güney sınırlarımızda, Irak\'ta, Suriye\'de \'oldu bitti\'lerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye, bu konuda kararlıdır. Gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri de almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz\"

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