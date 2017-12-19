(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Rohingya konusunda Balgladeş’e destek olmaya devam edeceğiz -2

Dakka, 19 Aralık, (DHA)- Bangladeş’te bulunan Başbakan Yıldırım Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Başbakan Binali Yıldırım basın toplantısında Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, “Türkiye ve Bangladeş arasındaki güçlü bağlarımız tarihten gelen dostluğumuz ve kardeşlik ilişkimizi daha da ileri götürmek ve böylece bölgede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek en temek hedeflerimizden biridir. Özellikle geçen yıl 15 Temmuz’da ülkemizde meydana gelen alçak darbe girişimi arkasından Bangladeş’teki kardeşlerimizin demokrasinin yanında hükümetimizin yanında yer almalarını unutmuyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Bu çerçevede sayın Başbakan Hasina’ya ve bütün Bangladeşlilere iki milletin iyi günde kötü günde bir arada oldukları için teşekkür ediyoruz. İki ülke arasındaki dostluk bunla da sınırlı değil. Ülkemizin İstiklal mücadelesi yaptığı yıllarda Bangladeş’teki kardeşlerimizin gösterdiği destek ve dayanışma her zaman hafızamızda tazeliğini korumaktadır. Hatta bu durum Bengladeş’in in ulusal şairi Gazi Nazrul İslam’ın Kemal Paşa Destanı’nda da açık bir şekilde ifade edilmiştir.”















Rohinga’daki mültecilerin durumlarına da değinen Başbakan, “Son zamanlarda Rohinga mültecilerinin Müslümanlarını yerinde görmek ve gerekli desteği yapmak için buradayız, bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.















Yıldırım Başbakan ile yaptığı görüşmelerde neler konuştuklarını da şöyle ifade etti: “Özellikle bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Bangladeş son yıllarda çok yüksek düzeyde büyüme gösteren ve bu yıl itibariyle yüzde 7 civarında büyüyen, dinamik bir ülke, gelişmesini ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuş bir ülke. Bu büyümede biz de Türkiye olarak Bangladeş’e nasıl katkı sağlayabiliriz Sayın Başbakanla ele alma fırsatımız oldu. Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin yanısıra eğitim ve kültür alanında neler yapabileceğimizi konuşma fırsatımız oldu. Bu amaca yönelik iki de anlaşmayı imzaladık. Biri TSE küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortaklığı içeren bir anlaşma ayrıca Rohinga krizinde hükümet olarak yapabileceğimiz katkıları görüşme fırsatını bulduk. Sayın Başbakanı ve yönetimini bir kez daha Rohinga Müslümanları için yaptıkları büyük destek ve fedakârlıktan dolayı tebrik ediyorum. Aynı zamanda siyasi krize çözüm getirmek için sürdükleri diplomatik çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Myanmar ve Bangladeş arasında 24 Kasım’da imzalanan Nepido anlaşması orta ve uzun vadede Rohingya Müslümanların kendi topraklarına yurtlarına dönüşünü mümkün hale getirecektir. BM başta olmak üzere uluslararası camianın bu sorunu sadece Bangladeş’in sorunu olarak görmekten vazgeçmesi, gerek insani yardım gerek siyasi çözüm konusunda daha etkin hareket etmesi gerekmektedir. Siyasi çözüm tam olarak sağlanıncaya kadar zor şartlarda hayata tutulmaya çalışan 1 milyona yakın mültecinin sorunlarının hafifletilmesi konusunda Türkiye olarak hep işin içinde olmaya gayret ettik, Bangladeş hükümetinin yönlendirmesiyle gereken desteği vermeye devam edeceğiz.”















Başbakan Yıldırım Türkiye olarak Rohingyalı mültecilere yardım konusunda değinerek: “Değişik sivil toplum kuruluşları TİKA, AFAD, Türk Kızılayı, BM ve yerel kuruluşlarla, sağlık eğitim barınma gibi faaliyetlerde daha etkin bir biçimde var olmayı sürdüreceğiz.” dedi.















Yıldırım Kudüs kararını da bir kez daha basın toplantısında vurgulayarak, “Son günlerde Kudüs’ün tek taraflı olarak İsrailli başkenti ilan edilmesinden sonra ülkemizde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olağan üstü İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Bangladeş’in verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Eminim ki bu karar asla hayata geçmeyecek ve Filistinlilerin yıllardan beri devam eden davalarında yalnız olmadıkları bütün dünya tarafında er yada geç anlaşılacak. Bangladeş yaşasın Bangladeş Türkiye dostluğu kardeşliği.” ifadelerini kullandı.