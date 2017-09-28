(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez (4)

Hakan AKGÜN- Yaprak KOÇER- Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çorum’daki Hitit Üniversitesi\'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Kuzey Irak\'ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdi. Yıldırım, \"Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına, bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için helikopterle Çorum’a geldi. Törenle karşılanan Başbakan Yıldırım, ardından Hitit Üniversitesi\'nde düzenlenen ‘Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma değinerek, “Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır” dedi. MUHATABIMIZ IRAK MERKEZİ YÖNETİMİ Sınır kapılarında muhatabın Irak olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak. Son beş yılda Suriye\'den gelen göçmenlerin 224 bin 750 bebeği, gözünü dünyaya bu topraklarda açtı. 509 bin sığınmacı evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda Türk kardeşleriyle beraber eğitim görüyorlar. 200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim alıyor, kurslar alıyor, hayata hazırlanıyor. 19 bin 332 genç üniversitelerde okuyor yani Çorum Hitit Üniversitesi\'nin öğrenci sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe hazırlanıyor\" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Bosna Hersek\'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sandovic\'e plaket takdim ederek salondan ayrıldı. Daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.