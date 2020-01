(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Milli Savunma Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuştu (3)

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Harp Enstitülerinin eğitime başlaması için Maslak\'taki yerleşkede düzenlenen törene katıldı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin eşlik ettiği Başbakan, askerler tarafından törenle karşılandı. Törende kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım sözü sık sık 15 Temmuz darbe girişimine getirerek, \"O gece asker kılığına girmiş teröristlerin ülkemize yaşattığı acıların bir daha tekrar etmemesi için bu tedbirleri aldık. Gereken adımları titizlikle attık. Bu yıl akademik yıl açılışını yaptığımız Milli Savunma Üniversitesi bu alınan kararlardan bir tanesidir\" dedi. AÇIK SÜRATLE KAPATILDI Bütün askeri eğitim kurumlarını bir çatı altında topladıklarını söyleyen Yıldırım, \"Bu eğitim kurumlarımız ülkemizin savunma ve caydırıcılığını en üst düzeye çıkaracak olan insanları yetiştirecek kurumlardır\" diye konuştu. Askeri eğitim kurumlarında 15 Temmuz öncesi 9 bin 828 kişinin eğitim gördüğünü söyleyen Yıldırım, \"Bugün bu sayı 9832\'dir. Bu konuda hiçbir zaafiyet kalmamış,süratle buradaki açık kapatılmıştır\" dedi. HARP OKULUNUN HOCALARININ GÖREVİ DARBE YAPIP, KURUMLARIN BAŞINA GEÇMEK Mİ? FETÖ terör örgütünün ihanetinin boyutlarının her geçen gün daha net ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, darbecilerin İstanbul\'da yapılmasını planladıkları görevlendirmelerle ilgili şu bilgileri verdi: 15 Temmuz sonrası görevlendirmelere baktığımızda nelere rastlıyoruz? İstanbul Valisi, Hava Harp Okulu Komutanı. TRT İstanbul Radyosu Müdürü Hava Harp Okulu Alay Komutanı. İş Bankası Genel Müdürü, Hava Harp Okulu Dekanı. Böyle atamalar yapmışlar. Harp Okulunun hocalarının görevi darbe yapıp, kurumların başına geçmek mi ? Bu ve buna benzer tehditlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için bu kurumlarımızın milletle bütünleşmesine bağladır. EN BÜYÜK KAZANIM DEMOKRASİ VE HUKUK Cumhuriyetin en büyük kazanımının demokrasi ve hukuk olduğunu söyleyen Yıldırım konuşmasını, Bize düşen yeryüzünün değerleriyle barışık bir şekilde, dahili ve harici hiçbir vesayet odağına itibar etmeden, devletimizi, ülkemizi, vatanımızı, vatandaşımızı korumak ve güçlendirmektir. Bunun için var gücümüzle gayret edeceğiz. Çalışacağız. Sizin her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Biz harp sanatlarından anlamayız. Nasıl harp edileceğini bilmeyiz. Bizim bileceğimiz şey, sizin ihtiyaçlarınızın karşılanmasıdır.Bunu da karşılamak için, 80 Milyon vatan evladıyla birlikte ülkemizin imkan ve kabiliyetlerini de sonuna kadar kullanarak, size ihtiyaç duyduğunuz her türlü maddi manevi desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz\" diyerek tamamladı.