(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'taki yönetim bundan sonrasının tek sorumlusudur (2)

AVRUPA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ ŞARTTIR



Başbakan Binali Yıldırım, İzmit\'te bir otelde düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım, Avrupa ile Türkiye\'nin ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



\"Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz fevkalade değil. Avrupa\'da ırkçılık söylemleri, İslam ve Türk düşmanlığı prim yapıyor. Oradakiler kısa vadede faydalanmaya çalışıyor. Orada bizim 7 milyon soydaşımız, kardeşimiz var. Avrupa Birliği ile olan politikalarımızı dikkatle belirliyoruz. Orada yaşayan insanlarla sorunumuz olmadı. Bazı Avrupalı siyasetçiler seçim gelince Türkiye birinci sırada geliyor. Avrupa ile Türkiye ilişkilerin gelişmesi şarttır. Türkiye hem Avrupalı, hem Asyalıdır. İki kıtayı birleştiren başka kıta yok. Biz iki kıtayı birleştiriyoruz. Yüzyıllarca medeniyetlerin buluştuğu yer olmuşuz. Bundan sonra Avrupa Birliği bir Hıristiyan kulübü mü olarak devam edecek, yoksa Anadolu coğrafyasını dahil ederek ilerlemesini mi sürdürecek. Türkiye Avrupa\'ya yük olmadı. Hep Avrupa\'nın yükünü aldı. Avrupa\'nın güvenliği Türkiye\'den başlıyor. Avrupa konuya bu açıdan bakmalı. Kısa vadeli siyasal hesapları bir kenara bırakıp, bölge güvenliği ve gelişmesi için Türkiye ile daha yakın işbirliğini geliştirmelidir.\"



Türkiye\'nin bulunduğu konum itibariyle dünyanın merkezinde olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Petrol, doğalgazımız yok ama coğrafi üstünlüğümüz var. İnsan kaynağı üstünlüğümüz var. Bunları bizim ülkemizin geleceği kalkınması için en iyi şekilde kullanmanın yoluna bakıyoruz. Dünyada son 10 senede 10 büyük proje var. Bunun 5 tanesi Türkiye\'de. Türkiye\'yi küçümsemeyin\" diye konuştu.



Yıldırım en büyük gücün bilgi olduğunu ifade ederek, \"Dünya değişiyor, şimdi yazılım uzay teknolojileri havacılıkla ilgili sanayi 4-0 gelişmesini ıskalamazsanız dünya üzerinde söz söyleyen ülke haline gelirsiniz. Şuanda en büyük güç bilgidir. Bundan sonra bilgiye sahip olan, üreten, bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler yol alacak. Diğerleri of-line olacak. Bunu görmemiz ve tedbirleri almamız lazım. Kendi iç meselelerimize, kısır çekişmelere zamanımızı heba edersek bunu yapamayız. Kafamızı ülkenin yarınları için daha çok meşgul edeceğiz\" dedi.



\"2018 ZOR BİR YIL OLACAK\"



Yıldırım, kamuoyunda zamların konuşulduğunu ifade ederken, zam yapmanın \'Çok makbul\' bir şey olmadığını, ancak ülkenin ihtiyaç, gerçekleri ortadaysa bazı önlemleri kalıcı ferahlık için almak gerektiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, öyle konuştu:



\"Son 1 yıldan itibaren savunma sanayinde ciddi gelişmeler sağladık. Ciddi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde etkinliği arttırmak için kaynağa ihtiyaç var. Bunun bir kısmını kamuda harcamaları yeniden gözden geçirerek sağlayacağız, bir kısmını da vergi artışı gibi yollarla karşılayacağız. 2018 zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık. Bu tedbirleri alıyoruz. 2019 ve sonrası için büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. Benim sizden istediğim şudur. Geleceğe bakın. Olabildiğince ileriye bakın. 2023\'e odaklanın. İşinizi aşınızı büyütmek demek ülkeyi büyütmek demek. Benim yaptıklarımdan ne olacak demeyin. Sizin yaptıklarınız Türkiye\'nin katma değeri oluyor. Bir basamak yükseğe çıkıyor. 1 milyon insanımıza her yıl iş buluyoruz. İş gücüne katılanların sayısı 1 milyon 300 bin. Yeni iş yerleri açacağız. 2019 dan itibaren işsizliği tek rakamlı hale getireceğiz. Büyümeyi 5.5 seviyesinde sürdüreceğiz. Bunları birlikte aşmak suretiyle başarmış olacağız.\"