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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı yerle bir oldu (4)

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde de yine içeride ve dışarıda bir kumpas, çatı bir Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgah ile karşı karşıyayız

28 Nisan 2018 19:59

Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugünlerde de yine içeride ve dışarıda bir kumpas, çatı bir Türkiye\'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgah ile karşı karşıyayız. Hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı yerle bir oldu\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresi\'nde konuştu. Yıldırım, \"Bugünlerde de yine içeride ve dışarıda bir kumpas, çatı bir Türkiye\'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgah ile karşı karşıyayız. Hamd olsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye\'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye\'ye ne olursa olsun. Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, geldiğimiz bu noktayı alçaklara, bölücülere, FETÖ\'culara teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok\" diye konuştu.

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