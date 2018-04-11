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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, İvanov ve İvaniç ile görüştü

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Başbakan Binali Yıldırım, 21

11 Nisan 2018 21:52

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Başbakan Binali Yıldırım, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\'nin açılışı nedeniyle İstanbul\'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç ile görüştü. Yeşilköy\'deki otelde gerçekleşen zirvenin ardından Yıldırım, önce Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ile görüştü. Yıldırım bu görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç\'i kabul etti. Yeşilköy\'deki otelde yapılan görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.

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