(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Irak Hükümeti'nin attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz (4)

Özgür ALTUNCU - İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Conrad Otel\'deki TRT World Forum açılış oturumuna katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, \"Ne yazık ki küresel bakış ve istikrar günden güne geri gidiyor. Dünyada terörün ve savaşların yaygınlaştığını görmekteyiz. Radikalleşmenin yanı sıra yabancı düşmanlığı gibi akımların da özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya başladığına şahit oluyoruz. Üstelik bu radikalleşme dalgasının demokrasilerinin gelişmiş olduğunu düşündüğümüz Avrupa\'da başlamış olması yarı bir endişe kaynağıdır\" dedi. \"RADİKAL İDEOLOJİLERİ BESLEYEN EYLEMLERE ASLA FIRSAT VERMEMELİYİZ\" \"Şiddete varan aşırıcılık ve radikal ideolojileri besleyen eylemlere asla fırsat vermemeliyiz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Avrupa\'da göçmen ve yabancı düşmanlığı akımının son yıllarda siyasi alanı da adeta etki altına aldığını görüyoruz. Bu bizim esasen bir süreden beri gündeme getirdiğimiz endişeleri de teyit ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Suriye\'nin derdiyle dertleniyorsak, Arakan\'ın derdini de ihmal etmiyoruz. Filistin\'in yardımına ne derece koşuyorsak, Somali\'nin yardımına da koşuyoruz\" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, \"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda bizim de yapabileceğimiz adımlar mevcuttur. Bunları da birer birer hayata geçiriyoruz. Hava sahamızı kapattık, sınır kapılarının Merkezi Yönetime devredilmesi sürecini başlattık\" diye konuştu. \"ARAP DÜNYASINDA ÇALKANTILI BİR DÖNEM BAŞLADI\" Başbakan Yıldırım ayrıca, \"17 Aralık 2010 tarihini hatırlayalım. Tunus\'ta bir gencin çaresizlikten dolayı kendisini yakmasıyla beraber bütün halkın giriştiği eylemler ve sonunda da Arap dünyasında çalkantılı bir dönem başladı. Tunus daha sonra Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen gibi ülkeler bu gelişmelerden nasibini aldı. Kimi ülkelerde yönetimler kimi ülkelerde de liderler değişmek zorunda kaldı. Bu dalgalanma karşısında coğrafyamızın sesi olacak ama aynı zamanda da tüm dünyayla aynı dili konuşabilen bir medya ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca derin bir basın yayın birikimi olan TRT sahip çıktı ve buna TRT World ile buna karşılık verdi\" diye konuştu.