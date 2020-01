(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: İki ülke arasındaki ticaret hacmi düşük (1)

Seul, 5 Aralık, (DHA)- Başbakan Yıldırım, Kore’de iş adamlarıyla bir araya geldi. İş forumunda konuşan başbakan Yıldırım Kore ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi. Yıldırım, “Kore ile ilişkilerimizin 60 yılını kutluyoruz. Burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kore kültürüne göre 60. yılın özel bir anlamı var. Kore ile Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik ortaklığa dönüşecek. Her iki ülkenin geleceği için büyük projelere imza atacağız.” dedi. Yıldırım, “Kore bir mucize gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 30 yıla baktığımız zaman 70’li yıllarda hemen hemen aynı durumdaydık, ondan sonra ortaya koyduğu büyüme başarısıyla bugün kişi başına düşen milli geliri 30 bin dolara ulaşmış gelişmiş ülke sınıfında bir ülke. Türkiye de son 15 yılda ciddi bir atılım yaptı. G-20 içinde 17 büyük ülke konumunda. Satın alma paritesinde 13 durumdayız.” dedi. “Türkiye’de iç piyasada büyüme devam ediyor, bu yıl içinde OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını sağlayan ülke Türkiye’dir.” İfadelerini kaydeden Başbakan, “Küresel anlamda taahhüt işleri yapan belli başlı 250 firmadan 45 tanesi Türk firmasıdır.” dedi. Türkiye’de yatırımcı için gerekli istikrarın bulunduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, “Türkiye var olan siyasi istikrar sayesinde 2002’den 2012’ye kadar ortalama 5.6 oranında büyümeyi başarmıştır. Küresel krize rağmen Türkiye bunu gerçekleştirdi. Yatırımcı için istikrar ve güven önemlidir. Türkiye’de de bu mevcuttur. Türkiye’de kişi başına milli gelir 11 bin dolara yaklaştı.” ifadelerini kullandı. Başbakan arge çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Türkiye alt yapıda üretimde orta ve yüksek teknolojilere yönelik arge faaliyetlerinde de ciddi kararlar alan ve destekleyen bir ülke konumunda. GSMH yüzde 1’inden fazla bir kaynak ayırıyoruz ama gelecek yıldan itibaren bunu yüzde 2.5’e çıkarmayı planlıyoruz.” dedi. Türkiye’de yatırımcının hukuki olarak korunduğunu söyleyen Yıldırım, “Türkiye bir hukuk devleti her türlü yatırım kanun ve anayasanın güvencesi altındadır. Bunu Kore’de iş yapan firmalarımız bilir.” dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin düşük olduğunu söyleyen Başbakan, “Türkiye ile Kore arasındaki tarihi bağlar dostluk önemsediğimiz bir şey. Bu iki ülkenin potansiyelini ticaret ekonomi yatırımlar, potansiyeli yansıtıyor mu diye düşündüğümüzde buna evet demek mümkün değil. 7 milyar doların altında bir ticaret hacmine sahibiz. Bu miktar olarak çok düşük, burda da denge de bozulmuş durumunda. İki ülke arasında 10-15 milyar dolar kolaylıkla başarılabilecek bir hedeftir.” dedi. Başbakan Yıldırım alt yapı projelerinde Kore’nin de yer aldığını belirterek, “Son yıllarda ülkemizin prestij projelerinden Avrasya tüneli, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havaalanları gibi altyapı projelerinde demiryolu sektöründe Kore firmaları elektrik projelerinde, enerji projelerinde yer alıyorlar. Bundan sonra da bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.” dedi.