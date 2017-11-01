T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (5)

Gülseli KENARLI - Hakime TORUN -İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde 'TİM İhracat Haftası 2017' etkinliğinde konuştu

01 Kasım 2017 18:05

Gülseli KENARLI - Hakime TORUN -İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi\'nde \'TİM İhracat Haftası 2017\' etkinliğinde konuştu. Yıldırım, \"İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ihracatta son 10 yılın en yüksek rakamıdır. 2017\'nin ilk 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11 rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır\" dedi. \"7\'YE YAKIN BİR BÜYÜME İLE SENEYİ KAPATIRSAK BUNA HİÇ ŞAŞMAYIN\" Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde Kuzey Kore ve Ortadoğu kaynaklı bazı jeopolitik riskler dünyamızın geleceğe yönelik belirsizliğini arttırıyor. Dış ticarette artan korumacılık eğilimleri, İngiltere\'nin Brexit müzakereleri de küresel büyümenin önünde bir engel gibi gözüküyor. Dünya ekonomisinde olumlu gelişme belirtileri var. Türkiye\'nin gelişmesi dünya hızının üzerinde. 6\'nın üzerinde 7\'ye yakın bir büyüme ile seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın. Bu Türkiye olarak krizleri çöze çöze, risklere karşı tedbirleri anında zaman kaybetmeden alarak bugünlere geldik. Sorunları torunlara havale etmedik\" diye konuştu. \"YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT; EKONOMİNİN RABİASI DA BU\" \"Önümüzdeki 3 yıl içinde hedefimiz Türkiye\'yi üst gelir grubu ülkeler arasına sokmaktır\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İhracatçılarımız, bir kenara not etsin, hedefiniz önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye\'yi 13 bin dolar seviyesine getirecek çalışmaları, atılımları başlatmanızdır. Felaket senaryoları yazanlar o değerlendirme kuruluşları birbirleri ile yarışa girdiler. Sen mi daha fazla ben mi daha fazla indireceğiz. Şimdi de 6 ayda 3 defa düzeltme yaptılar. Bir düzeltme daha yıl sonuna kadar yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye büyümeye devam edecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu. Siz hazırsanız biz dünden hazırız her türlü destek var\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIHakime TORUNDHABAŞBAKAN Binali YıldırımKongre MerkeziHaftasıYıldırımBuYAKIN BİR BÜYÜMESENEYİ KAPATIRSAK BUNA HİÇBaşbakan YıldırımKuzey KoreOrtadoğuDışBrexitDünyaTürkiyeBu Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24