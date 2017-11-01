(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (3)

Gülseli KENARLI - Hakime TORUN -İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi\'nde \'TİM İhracat Haftası 2017\' etkinliğinde konuştu. Yıldırım, \"İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artarak 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ihracatta son 10 yılın en yüksek rakamıdır. 2017\'nin ilk 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11 rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır\" dedi. \"7\'YE YAKIN BİR BÜYÜME İLE SENEYİ KAPATIRSAK BUNA HİÇ ŞAŞMAYIN\" Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde Kuzey Kore ve Ortadoğu kaynaklı bazı jeopolitik riskler dünyamızın geleceğe yönelik belirsizliğini arttırıyor. Dış ticarette artan korumacılık eğilimleri, İngiltere\'nin Brexit müzakereleri de küresel büyümenin önünde bir engel gibi gözüküyor. Dünya ekonomisinde olumlu gelişme belirtileri var. Türkiye\'nin gelişmesi dünya hızının üzerinde. 6\'nın üzerinde 7\'ye yakın bir büyüme ile seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın. Bu Türkiye olarak krizleri çöze çöze, risklere karşı tedbirleri anında zaman kaybetmeden alarak bugünlere geldik. Sorunları torunlara havale etmedik\" diye konuştu. \"YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT; EKONOMİNİN RABİASI DA BU\" \"Önümüzdeki 3 yıl içinde hedefimiz Türkiye\'yi üst gelir grubu ülkeler arasına sokmaktır\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İhracatçılarımız, bir kenara not etsin, hedefiniz önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye\'yi 13 bin dolar seviyesine getirecek çalışmaları, atılımları başlatmanızdır. Felaket senaryoları yazanlar o değerlendirme kuruluşları birbirleri ile yarışa girdiler. Sen mi daha fazla ben mi daha fazla indireceğiz. Şimdi de 6 ayda 3 defa düzeltme yaptılar. Bir düzeltme daha yıl sonuna kadar yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye büyümeye devam edecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu. Siz hazırsanız biz dünden hazırız her türlü destek var\" ifadelerini kullandı.