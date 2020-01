(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım : Diktatör arıyorlarsa geçmişlerine, geleneklerine baksınlar (1)

Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Sözcüzü Bülent Tezcan\'nın açıklamalarını eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP\'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. Ana muhalefet partisi sözcülerinin de ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Bir parti sözcüsü geçen gün cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Bunu dinleyince adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım. Burada terbiyem müsaade etmiyor öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine, geleneklerine baksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu sadece cumhurbaşkanımıza partimize değil aynı zamanda millete de hakaret etmekten geri durmuyor\" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Türkiye\'nin gelişmiş 20 ülke içinde en fazla büyüyen birinci ülke olduğunu belirten Yıldırım, \"Türkiye Cumhuriyetini kuran ecdadımızın emanetini İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarı ile hep birlikte gözümüz gibi korumaya devam ediyoruz. Milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasi ve hukuk devletidir. Bir kez daha Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülkemize demokrasimize millet iradesine yönelik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tamamını püskürttük. İstikametimizi asla kaybetmedik hedeflerimizden hiç şaşmadık. 15 yıldır milletin desteği duasıyla dimdik ayaktayız. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık. Türkiye 15 Temmuz\'a rağmen terörle yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5\'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyadan bizden daha fazla büyüyen iki ülke var biri Çin biri Hindistan üçüncü Türkiye geliyor. Bu yıl sonu itibarıyla büyümemiz 6\'nın üzerinde 7\'ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye gelişmiş 20 ülke içinde en fazla büyüyen birinci ülke olacak. Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacak\" diye konuştu. \"KOBİ\'LERİMİZE TEKNOLOJİ DÜZEYİ YÜKSEK ÜRÜN VE YATIRIMLARDA YENİ KREDİ İMKANI GETİRİYORUZ\" KOBİ\'LERE, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlarda yeni kredi imkanı getirileceğini belirten Yıldırım, \"Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları adeta anlatacak zaman bulamıyoruz. Çünkü üst üste reform niteliğinde çok önemli düzenlemelere imza atıyoruz. KOBİ\'lere esnaf sanatkara geçen hafta 10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsetmiştim. Onun üzerine şimdi yeni bir şey KOBİ\'lerimize yeni kredi imkanı getiriyoruz. Bu kredi imkanına göre; KOBİ\'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70\'i ödemesiz yüzde 30\'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç Katma Değeri yüksek ürünleri KOBİ\'lere yöneltmek. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyar özel ürün olursa bu 2 katına kadar çıkabilecek. Teknoloji yatırım destek programı diyoruz buna. Stratejik ürün desteği de planladık bundan yerli milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazla ise bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz. Stratejik ürün destek programına müracaatlar 15 gün sonra alınmaya başlanacak\" açıklamasında bulundu. \"GÜMRÜK KAPILARINA GELEN ARAÇLAR ARTIK OTOMATİK PLAKA OKUMA VE KAYDETME SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK\" Yıldırım, \"Kara gümrük kapılarına gelen bütün araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemiyle çalışacak. Yarın itibariyle 17 sınır kapımızda kurulan bu sistem faaliyete geçecek. Bu sistemi tamamen yerli kaynaklar ile yaptık. Böylece kaçakçılıkla mücadelede çok önemli kazanım elde edeceğiz\" dedi. \"2018\'DE 5 BİN ENGELLİ KARDEŞİMİZE İŞ VERECEĞİZ\" Yıldırım, \"Önümüzdeki yıl 2018\'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca EKPSS\'nin geçerlilik süresi 2 yıl bunu 4 yıla çıkarıyoruz hakları yanmasın. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak\" dedi. \"BÜTÇEMİZİN BU SENEKİ BÜYÜKLÜĞÜ 763 MİLYAR LİRA\" 2018 bütçesine ilişkin de konuşan Yıldırım, \"2018 bütçesi, plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanıyor. Bütçemizin bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2002 yılında AK Parti ilk bütçesini yaparken bütçenin manzarası neydi? Gelirlerinin yüzde 43\'ünü doğrudan faize ödüyordu. Birikmiş faiz borcuna neredeyse bütçenin yarısını faize veriyordu. Geriye kalan yüzde 57 ile de ne yapacaksan yapacaksın. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9. Yüzde 43\'ten yüzde 9\'a\" diye konuştu. \"GÖMÜ BULMADIK FAİZCİYE GİDEN PARALARI ELİNDEN ALDIK MİLLETİN HİZMETİNE VERDİK\" Yıldırım, \"2002 yılında 100 lira vergi topluyorduk içinden 86 lirasını faize yatırıyoruz. Geriye 14 lira para kalıyor bozdur bozdur harca. Bu bütçede 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor 12 lirasını faize veriyoruz. Gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim hedefimiz hiç vermemek. 86 liradan 12 liraya düşürmüşüz 15 yılda. Diyorlar ya siz bu yatırımları nasıl yaptınız? Bu kadar sosyal destek tarım desteği, eğitime şu kadar bütçe. Bunlar nasıl oldu? \'Gömü mü buldunuz?\' diyorlar. Gömü bulmadık faizciye giden paraları elinden aldık milletin hizmetine verdik yatırımlara verdik. Bu işe sizin aklınız ermez\" ifadelerini kullandı. \"2019\'DA TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ\" Yıldırım, \"2019\'da tekli eğitime geçeceğiz. Bazı iller şimdiden tekli eğitime geçti. Sabahçı öğlenci kalktı bütçemizin yüzde 18\'i eğitime ayrılıyor. Eğitim demek gelecek demek. Buraya ne kadar ayırırsak geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Sağlık diğer bir alan. 2018 yılında sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Eğitimden sonra ikinci sırada geliyor. Bütçe büyüklüğünün yüzde 17\'si. Bu bütçe faiz değil yatırım ve hizmet bütçesidir. 2002 yılına göre yatırımdaki kaynağı 2 katın üzerinde artırdık. Yıl sonunda daha da artabilir. Sosyal harcamalar 2002 yılında sosyal harcama kaleminde belediye hükümet hepsi 3 milyarın altında. Bugün 51 milyar lira. Sosyal devlet lafla olmuyor icraatla oluyor. İcraatın adresi AK Parti. Boş lafın adresi neresi?\" diye konuştu. \"TÜRKİYE\'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK\" Yıldırım, \"Tarım desteklerimiz yine 2018 bütçesinde çok önemli miktarda artıyor yatırım ve destek olarak 25 milyar lira. İşin özeti şu eğer biz 2002\'deki şekilde 15 yıl boyunca faiz ödeseydik yaklaşık olarak 1.9 katrilyon faiz ödeyecektik. Şimdi bu anlattığım oranlara düşünce bizim ödediğimiz faiz miktarı 3\'te 1\'in altına düştü. Cebimizde 1.4 katrilyon para kaldı. Bu parayla da köprüleri yolları hastaneleri yaptık. Türkiye\'yi 3 kat büyüttük\" dedi. \"YENİ SENEDEN İTİBAREN ARTIK BU TAŞERON MEVZUSU BİTMİŞ OLUYOR\" Taşeron sorununa ilişkin Yıldırım, \"Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor. O iş bitti eli kulağında bugün yarın inşallah devreye girecek. Yeni mevzulara bakalım\" dedi. \"GÖREVLERİNİ DEVREDEN BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM\" İstifası istenen Ak Partili belediye başkanlarına ilişkin Yıldırım, \"Bizim davamız makam mevki yarışı değil vatandaşa hizmet yarışıdır. Tek amacımız bize güvenen milletimizin beklentisini boşa çıkarmamak. Belediyelerimizdeki istifalar ve değişim de aynı anlayış içerisinde gerçekleşiyor. Bunu millete hizmet yolunda nöbet değişimi olarak görüyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız başka partiler gibi görev bitene kadar değil son nefesi verene kadar. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı partimiz, milletimiz adına teşekkür ediyorum\" diye konuştu. ADAM PARTİ SÖZCÜSÜ MÜ PARTİ SÖVÜCÜSÜ MÜ DOĞRUSU ANLAYAMADIM CHP Sözcüzü Bülent Tezcan\'nın açıklamalarını eleştiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP\'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. Ana muhalefet partisi sözcülerinin de ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz. Bir parti sözcüsü geçen gün cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Bunu dinleyince adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım. TERBİYEM MÜSAADE ETMİYOR ÖYLE BİR CEVAP VERİRİM Kİ ALTINDAN KALKAMAZLAR Burada terbiyem müsaade etmiyor öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine, geleneklerine baksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu sadece cumhurbaşkanımıza partimize değil aynı zamanda millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa gidip oy veren vatandaşlara yükleniyor niye AK Parti\'ye oy veriyorsunuz diye onlardan hesap sormaya çalışıyor. Sen ikide bir cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapacaksın meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin sonra da saygı bekleyeceksin. Diyor ki evet oyu verenlerin çoğu pişman nereden biliyorsun? Başarısızlığının faturasını AK Parti\'ye ve onun liderine hakaret ederek örtemezsin. Çalış çabala bir gün belki sen de iktidar olursun. Bir de diyor ki demokrasinin namusunu kurtaralım. Merak etme Kemal Bey, AK Parti 15 senedir milletimizle birlikte demokrasinin namusunu vesayetçilere darbecilere karşı korudu korumaya devam ediyor. Eğer bir şey kurtarmak istiyorsan ileri gidemeyen millete umut vermeyen partini kurtar. Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok herkes ne konuştuğunu bilecek millete yakışan üslup ile konuşacak.\" \"BUNDAN BÖYLE HABUR GEÇİŞİNDEKİ BÜTÜN KONTROLLER IRAK HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILACAK\" Kuzey Irak\'taki referandum ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin Yıldırım, \"Kuzey Irak\'ta gayrimeşru referandum oldu bu referandumu tanımıyoruz dedik. Dinlemediler. Bütün havalimanları, sınır kapıları merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik. Irak Anayasası\'na göre Irak\'ın toprak bütünlüğü asla zedelenmemelidir dedik. Bu referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik ne oldu bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da bu sabah itibarıyla Habur merkezi hükümete teslim edildi. Bundan böyle Habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Mevcut güzergah devam edecek kısa vadede de Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Bunun çalışmalarını da Irak hükümeti ile birlikte gerçekleştireceğiz. Devir teslim töreninde herhangi bir tatsızlık yaşanmamış sükûnet ile sıkıntısız bir şekilde sağlanmıştır. Bundan böyle sınırın öbür tarafında adım başı kontroller, gayri meşru vergiler, haraçlar kalkacak\" açıklamasında bulundu. \"BAKÜ -TİFLİS KARS DEMİRYOLU PROJESİ\'NDE ÇOK GURURLANDIK\" Bakü -Tiflis Kars Demiryolu Projesi\'nin tarihi bir proje olduğunu vurgulayan Yıldırım, \"Bakü -Tiflis Kars Demiryolu Projesi\'nde çok gururlandık. Tarihi bir proje. Projeyi muhataplarıma açtığımda gerçekleştirilebileceğine ihtimal vermediler. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmadan gerçekleştirilemezdi. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesinde ikinci en büyük katkı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'dir. Aliyev ciddi bir şekilde Gürcistan\'daki bölümünün finansmanına da kaynak temin etmek suretiyle projenin bugünkü haline gelmesine büyük katkı sağlamıştır. BU proje Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası gerçekleştirecek\" ifadelerini kullandı. (15 TEMMUZ DAVALARI) \"BUNLAR HER GÜN ASILIYOR ÇEK ÇEK BİTMEZ\" 15 Temmuz davalarına ilişkin Yıldırım, \"Bunlar her gün idam oluyor 30 sefer ağırlaştırılmış müebbet idam ettin bir sefer astın gittik bunlar her gün asılıyor çek çek bitmez. Hukuk devleti içerisinde bunlar en ağır cezayı alacak. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak hiçbir gazimizin ahı yerde kalmayacak. Ama haklıyla haksızı da birbirinden ayırt edeceğiz. İhanet içinde olanlar asla suçsuz olmayacak. Ola ki kazaya kurban giden olur yanlışlıkla suçlanmış olanlar olur bunlar da zamanla yargının titiz çalışması sonucu ortaya çıkacak. Sapla saman böylece birbirinden yarılmış olacak. Amacımız masum vatandaşlarımızla uğraşmak değil. Amacımız dışarıdan güdümlü alçak terör örgütünün elebaşlarına hak ettikleri cezayı vermek. Temel hedefimiz bu\" diye konuştu.