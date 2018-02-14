T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, canlı bağlantıyla anaokulu açtı

Alparslan ÇINAR -Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yapımı tamamlanan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın canı yayınla bağlandığı törenle açıldı

14 Şubat 2018 13:52

Alparslan ÇINAR -Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da yapımı tamamlanan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu, Başbakan Binali Yıldırım\'ın canı yayınla bağlandığı törenle açıldı.Başbakanlık himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı, bağışçılar ve Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafında hazırlanan \'81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni\' gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, aralarında Antalya\'nın da olduğu 12 ile canlı yayınla bağlanarak toplu açılış yaptı. Törende, Antalya\'da Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1001 Sokak\'taki Varsak Ortaokulu bahçesine hayırsever Özen Külahçıoğlu tarafından yaptırılan 3 derslik 60 öğrenci kapasiteli Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu\'nun açılışı yapıldı. Törene, Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı. Vali Münir Karaloğlu, törene canlı yayınla bağlanan Başbakan Binali Yıldırım\'a kurdele kesimi öncesi kısa bir sunum yaptı. Antalya\'da yatırımların son hızla devam ettiğini belirten Karaloğlu, eğitimin istenen seviyeye gelmesi için anaokullarının önemli olduğunu vurguladı. Karaloğlu daha sonra beraberindekilerle anaokulu öğrencilerinin tuttuğu kurdeleyi keserek açılışı yaptı. Karaloğlu, daha sonra anaokulunu inceleyip bilgiler aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanEmrah GÜL ANTALYA DHA ANTALYAKülahçıoğlu Kızılay Anaokulu Başbakan Binali YıldırımBaşbakanlıkMilli Eğitim Bakanlığı Türk KızılayıTürk KızılayıAnaokulu Toplu Açılış TöreniBaşbakan Binali Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24