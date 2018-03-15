(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Bakü Forumu'nda resmi görüşmeler yaptı

Ali Kan / Bakü, 15 Mart (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile 6. Küresel Bakü Forumu\'na katıldıktan sonra farklı ülkelerin üst düzey siyasileriyle resmi görüşmeler yaptı.





Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de, \"Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak\" temasıyla düzenlenen forum süresince Yıldırım Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Mladen Ivanic, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüşmeler yaptı.





Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Mladen Ivanic ile gerçekleşen görüşmede, Bosna Hersek ile mükemmel seyreden ilişkilerden duyulan memnuniyet ve işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki irade teyit edildi; Bosna Hersek\'in Dayton Barış Anlaşması ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde toprak bütünlüğünün korunarak istikrarlı bir yapıya kavuşturulması ve Bosna Hersek halkının refahının temininin temel önceliğimiz olduğu hususları vurgulandı; Bosna Hersek\'in arzusu doğrultusunda, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu süreçlerine tam desteğimizi sunduğumuz bildirildi.





Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüşmede, dost Moldova’yı komşumuz olarak görüldüğü; düzenli ikili üst düzey temasların sürdürülmesinden memnuniyet duyulduğu; Gagauz Yeri’nin ise Moldova ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiği hususları vurgulandı.





Görüşmede, güçlenerek gelişmekte olan ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğu bir kez daha teyit edildi.





Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım’ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüşmesinde ise Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin tüm alanlarda mükemmel düzeyde olduğu belirtildi; Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğun ve verimli olmasının memnuniyetle karşılandığı; diğer yandan, dost ve kardeş Arnavutluk’un FETÖ’yle mücadelede daha aktif olmasını beklediğimiz; Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın vazgeçilmez bir aktörü olan Arnavutluk’un AB’ye üye olmasının bölgemiz için yararlı olacağına inandığımız hususları vurgulandı.