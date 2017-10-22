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(Görüntülü Haber) BAŞBAKAN YILDIRIM AĞIN KÖPRÜSÜ'NDE MAKAM ARACINI KULLANDI

ELAZIĞ-DHA)Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde temelini attığı Ağın Köprüsü'nü, Elazığ ziyareti sırasında yerinde inceledi

22 Ekim 2017 19:07

ELAZIĞ-DHA)Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde temelini attığı Ağın Köprüsü\'nü, Elazığ ziyareti sırasında yerinde inceledi. Yıldırım, Köprü üzerinde makam aracını da kendi kullandı. Keban Barajı sonrasında su altında kalan yol nedeniyle Ağın\'a ulaşım, Baraja su tutulduğu 1975 yılından bu yana feribotla sağlanıyordu. Karayolu ulaşımı ise köprü yapımı öncesi Elazığ\'a Arapgir ilçesi üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ağın (Karamağara) Köprüsü ile, hem karayolu ile seyahat süresinde 1 saatlik kısalma yaşandı hem de kesintisiz ulaşım sağlandı. 520 metre uzunluğundaki Ağın Köprüsü, gergin eğik askılı köprüler içinde, orta açıklık açısından Türkiye\'nin 2. Köprüsü özelliğini de taşıyor. AĞIN KÖPRÜSÜNDE MAKAM ARACINI KULLANDI Başbakan Yıldırım, Elazığ programı sırasında helikopterle Ağın ilçesine geçerek temelini attığı Ağın Köprüsü\'nde incelemeler yaptı. Başbakan köprüde makam aracının sürücü koltuğuna da geçti. Başbakan Yıldırım köylülerin \'Hoşgeldiniz, çok mutlu olduk\' karşılaması sonrasında onlarla bir süre sohbet etti.

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