(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: ABD'yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz (3)

Hakime TORUN- Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD ile olan vize krizine ilişkin \"Türkiye\'deki ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından esef duyuyoruz. Vizelerin askıya alınmasının sebebinin güvenlik olarak gösterilmesi yaman bir çelişkidir. Ülke ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaattir. Hele hele bu devletler müttefik ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkmak çok yakışıksız bir davranıştır. ABD gibi bir ülkeye hiç yakışmayacak bir davranıştır. Hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Bu nedenle ABD\'yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Sorun elbette bir an önce çözülmelidir. Türkiye olarak bütün ülkelerle irtibat kanallarımız açıktır. Bölgesel, küresel barış için Türkiye katkı koymaya devam edecektir\" dedi.



























Gar patlamasına ilişkin Yıldırım, \"Gar patlamasının bugün o menfur olayın yıl dönümü. Hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyor üzüntülerini paylaşıyorum. Terörün her türlüsü insanlık dışıdır şiddette karşı bütün ülkeler ayrım yapmadan karşısında durmalıdır\" dedi.