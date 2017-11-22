(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım "Göçü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklar" (3)

Hakime TORUN/ İSTANBUL,(DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Yıldırım, \"Ülkemiz Asya Parlamenter Asamblesi\'nin bu toplantı ile beraber başkanlığını Kamboçya\'dan devir alıyor. Bu Başkanlık 2019 yılına kadar devam edecek. 21. yüzyılın Asya yüzyılı olarak adlandırılmasına şaşırmamak lazım. Asya dünyanın en büyük ve nüfusu fazla olan kıtasıdır. Yeniliğe en açık bölge olduğunu düşünüyorum. Bölgemizde uzun zamandan beri var olan kriz ve sorunlara karşı da kalıcı çözümler üretmek adına diğer ülkeler ile yakın işbirliğine devam etmektedir. Örneğin Irak\'ta son dönemlerde yaşanan gelişmeler başta Türkiye, Irak Merkezi Yönetimi ve İran\'ın kararlı duruşu ile ve uluslararası camianın bu sözde referandum karşısındaki tutumu sayesinde bu kriz sona ermiş ve otorite bölgede Merkezi Irak Yönetimi\'nin eline geçmiş bulunmaktadır. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Benzer bir gelişmeyi de Suriye\'de yaşamak için Türkiye, Rusya, İran bir süreden beri Astana sürecini başlatmış bulunmaktadır. Nihayet Cenevre\'de başlaması öngörülen kalıcı barış ve Suriye devletinin bütün etnik gurupların teröre bulaşmamış bütün etnik grupların temsili ile yeniden teşkil edilme sürecine girilmiştir\" diye konuştu. \"BÖLGELERDE YAŞANAN İSTİKRARSIZLIĞIN EN BÜYÜK BEDELİNİ ÖDEYEN BİR ÜLKEYİZ\" Terör ile ortak mücadelenin önemine vurgu yapan Yıldırım, \"Adım adım artık sürdürülemez hale gelen milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı bu süreci geride bırakmak istiyoruz. Bölgelerde yaşanan istikrarsızlığın en büyük bedelini ödeyen bir ülkeyiz. Bölgede kalıcı barış ve istikrar hayati bir öneme sahip. PKK, PYD, YPG, DEAŞ başta olmak üzere bölgenin ve insanlığın baş belası olan bu terör örgütlerine karşı da amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadele sadece bizim değil bütün insanlığın sorunudur. Bunlar küresel terör örgütleridir. Bugün bize zarar vermiyor diye umursamayanlar, bu terör örgütleri onların da canını yakacaktır. Terör ile ama, fakat demeden birlikte etkin mücadele mecburiyeti var. Bugün bana yarın sana. Hiç kimse terörden emniyetli olduğunu düşünmesin. Bugün İstanbul ne kadar güvenli ise Moskova, Londra, Tahran da aynı derecede güvenlidir. Küresel terör en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür. Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmış durumda. Göçü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklar. Terör ile mücadeleyi yaparken bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesi BM\'nin bu konuda etkin bir rol almasını beklemekteyiz\" ifadelerini kullandı. \"ARAKAN\'DA BM ETKİN OLARAK ROL ALAMIYORSA SADECE İNSANLAR ÖLMÜYOR İNSANLIK DA ÖLÜYOR DEMEKTİR\" Başbakan Yıldırım, \"Arakan\'da yaşananları görüyoruz. 1 milyonun üzerinde Müslüman halk yerlerinden, yurtlarından kovuldu. Adeta etnik bir temizliğe tabi tutuldular. BM\'de ses yok. Bir başka ülkede bir şey olsa hemen toplanıp yaptırım yoluna gidiyorlar. Dünya, BM sessiz. Cılız bir ses çıkıyor, onu da BM\'nin 5 biraderinden bir iki, tanesi hemen hamilik yapıyor tasarıyı veto ediyor. Bunun adına da BM küresel barışa hizmet ediyor diye orada burada büyük laflar ediyor. İnsanların öldüğü yerde BM etkin olarak rol alamıyorsa sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir\" açıklamasında bulundu. \"TÜRKİYE HAVACILIKTA 15 YILDA 4 KAT BÜYÜDÜ\" Türkiye\'nin havacılıkta 15 yılda 4 kat büyüdüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, \"Dünyada artık güç değişimi yaşanıyor. Ekonomik değişim artık batıdan doğuya doğru gidiyor. Bugün Batı ülkelerinde büyüme yok neredeyse sıfır seviyesinde. Türkiye havacılıkta 15 yılda 4 kat büyüdü. Dünyadaki büyüme yüzde 0.40. Türkiye\'de ise dünya havacılığından aldığı pay bakımında yüzde 2\'nin üzerine çıktı. Türkiye havacılıkta küresel anlamda 10\'uncu. Avrupa\'da 2\'nci sıraya yükseldi. Bunun nedeni coğrafi olarak 3 kıtaya yakınlığı ve doğal bir hat oluşturmasıdır\" diye konuştu. \"ASYA ÜLKELERİNİN ÇOK DAHA SIKI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ\" Yıldırım, \"Asya\'nın gelişen büyüyen ekonomisinin herhangi bir şekilde bölgesel sorunlar, kaoslar ile sekteye uğratılmaması için Asya ülkelerinin çok daha sıkı işbirliği içinde hareket etmelerini önemsiyoruz\" dedi. Yıldırım, \"Kore yarımadasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Tüm ülkelerin küresel ve bölgesel barışı tehdit edecek bu gibi girişimlere karşı itinalı ve teenni ile hareket etmelerini bekliyoruz. Girişimci dış politika yaklaşımı ile yangın büyümeden, buhran kıvılcımlarını söndürmeye çalışmak hepimizin asli görevi olmalıdır\" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Asya Parlamenter Asamblesi 9. Genel Kurulu toplantısının bildirgesinde FETÖ\'nun bir terör örgütü olduğunu ve ülkemiz ile FETÖ\'ya karşı mücadelemizde tam dayanışma halinde olduğunu kayda geçirmiştir. Bu vesile ile bütün üye ülkelere ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.