(Görüntülü Haber) BAŞBAKAN YILDIRIM 15 TEMMUZ ALÇAKLARINA DERSİNİ VERECEĞİ ÖNEMLİ BİR SEÇİMDİR-1

Yıldırım: Türkiye\'ye Cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir?

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul,(DHA)



AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi\'ne Sinan Erdem Spor Salonu\'nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Erol Kaya, Ravza Kavakçı,



Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.





“İSTANBUL\'DA YENİ BİR REKORA İNŞALLAH İMZA ATACAĞIZ\"



Kongrede ilk olarak Başbakan Yıldırım konuştu. Yıldırım, “Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçilsin, meclis önemli değil\' deniliyor. Külliyen yanlış. Yeni sistemde Meclis çok önemli hale geldi, milletvekilleri çok önemli hale geldi. Yeni sistemin parolası \'Güçlü iktidar, güçlü meclistir\'. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız, İstanbul\'da yeni bir rekora inşallah imza atacağız\" dedi.





“BU ÇATININ ALTINA PKK GİREMEZ, BÖLÜCÜLER GİREMEZ\"



Yıldırım, “Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştı. Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Çatıları da bir işe yaramadı. Ancak biz cumhur ittifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Çünkü bu çatıyı millet kurmuştur. Milletin kurduğu çatı, Türkiye\'nin geleceğidir. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının arkasında Türkiye\'nin değişmez 4 değeri vardır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkeleri benimseyen herkes bu çatının altında yer alabilir. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye\'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye\'nin geleceğidir\" şeklinde konuştu.





“ÖNCE KENDİ İÇİNDE TUTARLI OLACAKSIN\"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun uzun süre partisinin çıkaracağı adayın özelliklerini saydığını belirten Yıldırım, “Kılıçdaroğlu, \'Çıkacağımız aday, ekonomiden iyi anlayacak, kavgacı olmayacak\' dedi. Gerisini söylemeye lüzum var mı? Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı? Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, buna bir itirazımız yok. Al yıldızlı bayrak, bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? \'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya\' diyor. Türkiye\'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın\" dedi.





“ANA MUHALEFETİN DE GENEL BAŞKANININ ADAY OLMASINI BEKLERDİK\"



Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı olarak partilerinin genel başkanlarını çıkarması gerektiğini belirterek \"Tıpkı biz, Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan\'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye\'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister. O yüzden de hep dışarıdan aday aradılar. Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır. En azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir. Çünkü her parti kendi adayını, kendi bünyesindeki adayını çıkarmalıdır. Başından beri biz bunu söylüyoruz\" şeklinde konuştu.