(Görüntülü Haber) Başbakan Yarımcısı Çavuşoğlu: Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları ayırmanızın vakti geldi (3)

\'TÜRKİYE\'NİN KOSOVA\'YA YAPMIŞ OLDUĞU BÜYÜK İYİLİKTİR\' Başbakan Yarımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Kosova istihbaratı tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 6 kişinin Türkiye\'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: \'\'17-25 Aralık\'tan sonra ülkemizi işgal etmeye çalışan bu terör örgütünün nerede bir mensubu varsa nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyada onların peşlerini bırakmayacağız. Balkanlar\'da etkinlik gösterdikleri ülkelerin başında gelen Kosova\'daki 6 terörist, yapılan ortak çalışma neticesinde yakalanarak, teslim alındı. Sadece Balkanlar\'da değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristlerin peşine düşüp, yakalayacağız. Evet FETÖ, Türkiye\'de bir darbe girişimine kalkıştı. 251 şehidimiz var, 2 bin 194 de gazimiz var. Milletimizin gösterdiği direnç ile başarı sağlayamadılar; ama bu terör organizasyonu bir meczubun tek başına yapabileceği şey değil; mutlaka arkalarında başka akıl gücü var. Türkiye için nasıl 40 yıl süreyle sinsice, bu ülkenin hücrelerine kadar sirayet etmiş ve günü geldiğinde harekete geçmiş ise aynı durum bugün varlık gösterdikleri ülkeler için de geçerlidir. Bunların eğitim kisvesi altında, hoşgörü adı altında, devletin stratejik organlarının içerisine yerleşmek sureti ile o ülkeyi felç etmek için gerekirse teslim almak için harekete geçen bir organizma olduğunu biliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bulundukları ülkeler için tehdit ve risk olduğunu söylüyoruz. Bugün bu mücadelemiz hiçbir şekilde geri adım atmadan devam ediyor. Kosova\'nın selameti ve geleceği açısından Türkiye\'nin yapmış olduğu büyük bir iyiliktir. Kosova yetkililerinin ve başbakanının bu zaviyede yaklaşmasında fayda mülahaza ediyoruz\'.\'