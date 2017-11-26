(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: Yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi\'ndeki konuşmasında, \"Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük; ama yüzde 50 artı 1 öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Önümüzdeki dönem, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz\" dedi.



AK Parti\'nin Antalya\'daki ilçe kongreleri kapsamında Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın katılımıyla yapıldı. Turgut Özal Kapalı Spor Salonu\'ndaki kongreye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ile Atay Uslu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili katıldı. Kepez İlçe Başkanlığı\'nın 4\'üncü Olağan Kongresi\'nde, hayatını kaybeden AK Parti Antalya İl eski Başkanı Hamza Taş\'ın oğlu İbrahim Ethem Taş\'ın başkanlığında, tek listeyle seçime gidildi.



ÇAVUŞOĞLU: SEÇİMLERE ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ LAZIM



Kongrede bakanlar ve milletvekilleri, partililere seslendi. AK Parti\'nin Kepez İlçe Teşkilatı Kongresi\'nde ilk olarak Bakan Çavuşoğlu, kürsüye çıktı. Kepez İlçe Teşkilatı\'nın yönetimine, çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, kongrelerin bayram havasında geçtiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kepez\'in, Antalya\'nın lokomotifi olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yerel seçimlerde, 14 milletvekilinin 7\'sinin AK Parti\'ye, Antalya\'ya kazandırılmasında ve referandumda Antalya\'nın itici gücü Kepez olmuştur. 2019\'daki yerel seçimler, çok önemli. Onun ardından yapılacak 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine çok iyi hazırlanmamız lazım\" dedi. Bakan Çavuşoğlu, yeni yönetimi de kutladı.



YILMAZ: BU SİSTEM, DEMOKRASİYE DAHA UYGUN



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun ardından kürsüye Milli Eğitim Bakanı Yılmaz çıktı. Birlik olunması halinde 21\'inci yüzyılın, Türkiye\'nin yüzyılı olacağını dile getiren Yılmaz, Türkiye\'nin sadece 80 milyona hitap etmediğini, dünyadaki mazlumların da sesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte daha demokratik bir sisteme geçildiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu ülkeyi yüzde 34\'le yönetmek mi, yoksa yüzde 50 ile mi daha demokratik? Hangisi milli iradeye, demokrasiye daha uygun? Milletten ne kadar çok oy alırsan o millete ve demokrasiye daha çok uygun. Dolayısıyla bu sistem, demokrasiye daha çok uygun\" diye konuştu.



Yeni sistemin adının \'millet hükümeti\' olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, “Eğer hükümeti parlamento kurarsa parlamenter hükümet; ama millet kurarsa bunun adı \'millet hükümeti\' olur. Sabah gidip, oy vereceksiniz akşam evinize gittiğinizde, hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Niçin? Çünkü bunu millet, kurdu. Dolayısıyla millet, ne karar verirse başımız, gözümüz üstüne diyeceğiz\" dedi.



\'EN ÇOK PAYI EĞİTİME AYIRDIK\'



Hükümetin eğitim yatırımlarından da bahseden Yılmaz, şöyle konuştu:



“Bütçemizin en çok payını, eğitime ayırdık. 1980\'li yıllarda milli gelirden eğitime yüzde 2.1 ayrılıyordu. 90\'lı yıllarda yüzde 2.4. Biz geldiğimizde 2.8 ayrılıyordu. Şimdi 5.8\'den fazla ayırıyoruz. Biz, 2.1 ayırırken Almanya, 5.8 ayırıyordu. Almanya\'nın 4\'te 1\'ini ayırıyorlardı. Ne yaptınız bu kaynaklarla? Sadece 2002\'deki 11 milyardır. Bütçenin yüzde 10\'ununa tekabül ediyordu. Önümüzdeki yıl ne kadar? 134 milyar. Bütçenin yüzde 18\'ine tekabül ediyor.\"



\'NÜFUSUNUZDA EĞİTİM VARSA GÜÇ, YOKSA YÜKTÜR\'



Bugüne kadar 300 bine yakın derslik yaptıklarını anlatan Bakan Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısını 36\'dan 24\'e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ise 28\'den 17\'ye düşürdüklerini belirtti. Türkiye\'nin milli gelirde de yükselişte olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:



“2002 yılında, bizim milli gelirimiz, 236 milyar Dolar\'dı. İsveç\'in 301 milyardı. Şimdiyse 660 milyar Dolar. İsviçre\'nin 264 milyar Dolar\'dı, şimdi 511 milyar Dolar. Hollanda\'nın 467 milyar Dolar\'dı şimdi 761 milyar Dolar. Türkiye\'nin ne kadardı? 236 milyar Dolar\'dı şimdi ise 863 milyar Dolar. Sorun şu, Allah için 2002\'de İsveç\'in, İsviçre\'nin, Hollanda\'nın gerisindesiniz. 15 yılda onlar da çalıştı, biz de çalıştık. Onlar da üretti, biz de ürettik. Şimdi milli gelirde onların önüne geçtik. Altın bulmadık, petrol bulmadık. Beşeri sermayemizdir, insanımızın kapasitesidir. Nüfusunuzda eğitim varsa güçtür, yoksa yüktür.\"



IŞIK: HER TÜRLÜ VESAYETİ DENEMEK İSTEDİLER



Son olarak kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti\'nin Türk siyasetine çok fazla yenilik getirdiğini belirterek, partisinin hem kitle partisi hem de güçlü teşkilatlara sahip bir parti olduğunu kaydetti. Işık, “Eğer AK Parti, bu kadar güçlü teşkilatlara sahip olmasaydı ne olurdu? İktidara geldik, daha ilk günlerden itibaren birtakım vesayet odakları başladılar, \'Biz AK Parti\'yi nasıl iktidardan götürürüz\'?. Her türlü vesayeti Türkiye Cumhuriyeti\'nde denemek istediler. Eğer bütün bu vesayetler boşa çıkarıldıysa bunda halkımızın feraseti ve basireti, halkımızla iktidarımız arasında çok güçlü köprüler kuran teşkilatımızın çok büyük faydası var. Teşkilatlar, bizim için birer okuldur. Siyasetin okulu vardır; ama teorisi öğretilir. Pratiği, teşkilatlarda öğrenilir\" diye konuştu.



\'50+1 KOLAY ERİŞİLECEK RAKAM DEĞİL\'



Anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye\'nin işini kolaylaştırdıklarını; ama kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Işık, “Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük; ama yüzde 50 artı 1 de öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Onun için önümüzdeki dönem, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz\" dedi.



Konuşmaların ardından Kepez ilçe başkanlığı görevine, yaşamını yitiren AK Parti İl eski Başkanı Hamza Taş\'ın oğlu ve kongrede tek aday olan avukat İbrahim Taş seçildi.