(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: Yazılımı size ait olmayan hiçbir silah, size ait değil(2)

KURTULMUŞ: KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK OLMADAN, EKONOMİK BAĞIMSIZLIK OLMAZ



Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı\'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gençlerin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, \"Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ülkelerin, milletlerin kendilerine güvenleri olmaz. Milli kültürel bağımsızlık olmadan, ekonomik bağımsızlık olmaz, milli kültürel bağımsızlık olmadan teknolojide bağımsızlık olmaz. Bugün dünyada çok sayıda zengin 50 bin dolar, 70 bin dolar, 80 bin dolar, 100 bin dolar milli geliri olan ülkeler var. Bu ülkeler neden teknolojik olarak ileride değiller? Çünkü başkalarının ürettiği teknolojik ürünleri satın alıp onlarla bir şekilde irtifa etmek durumunda kalıyor. Neden bu ülkeler bu kadar zengin olmalarına rağmen ekonomik olarak dünya ekonomisinde herhangi bir güce sahip değiller? Çok cevabı var ama en mantıklı cevap kendi milli kültürel bağımsızlıklarına sahip değiller de o yüzde. Kendisine ve kültürel gücüne saygısı olmayan kendi nefsine de kendisine de güvenmez. Onun için sevgili gençler biz kendimize güveneceğiz. Şunu unutmayın hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstüne yükselmez, her ağaç kendi gövdesi üstüne yükselir. Türkiye\'nin ve bütün İslam dünyasının geleceği siz gençlerin üzerindedir ve sizlerin ellerindedir\" dedi.



BAKAN BAK: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELEYLE EŞDEĞERDİR



Uyuşturucunun toplumu tehdit eden bir konu olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İSE, \"Şu anda toplumumuzu tehdit eden en önemli konulardan bir tanesi uyuşturucudur. Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadeleyle eşdeğerdir. Arkadaşlarınıza sarılacaksınız, destek olacaksınız, onları yalnız bırakmayacaksınız. Bir insan uyuşturucuya ne zaman başlar? yalnız olduğu zaman başlar. Onlara siz arkadaşları olarak destek olacaksınız. Onların kötü alışkanlıklar edinecek ortamlara gitmelerini engelleyeceksiniz. Beraber olacaksınız, sarılacaksınız, yanınıza götüreceksiniz, iyi yerlere götüreceksiniz, futbol sahalarına götüreceksiniz, kütüphanelere götüreceksiniz, sanat yerlerine götüreceksiniz arkadaşlarınızı ve şu internet bağımlılığından kurtulacaksınız. Onu biz kendimiz esir edeceğiz, davamız büyük. Gençlerimizi 15 Temmuz\'da da gördük, o tanklara meydan okuyan gençleri de gördük, tankların namlularına asılan taş yağdırıp onları durdurmaya çalışan, yumruk atan gençlerimizi gördük. İşte böyle gençler geliyor yarınlara, biz gençlerimize güveniyoruz. Sizler büyüyen, gelişen güçlü Türkiye\'nin geleceğisiniz. Buna yürekten inanıyorum. Hep beraber ülkemizi daha güçlü yapacağız. İçinizden bilim adamları çıkacak, mühendisler çıkacak, köprüler yapacak, barajlar yapacak, fabrikalar kuracak ve bu ülkenin gençleri için çalışacak bu potansiyele sahibiz. Gençlerimize bu noktada çok güveniyoruz\" diye konuştu.



