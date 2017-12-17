(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: 2001 krizinin en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, 2001 krizindeki parametrelerin çok daha ilerisine geçtiklerini belirterek,, \"2001 ekonomik krizinin halen sarmakta zorlandığımız en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir\" dedi.



Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bir otelde Girişimci İş Adamları Vakfı Şubesi\'nin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, sanayici ve iş adamları katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin çok canlı tutulması gerektiğini belirterek, \"Bugün Kudüs\'le ilgili mücadele ettiğimiz, hakkın ve adaletin hakim olması yolunda özellikle verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması için, bizim de girişimcilik ruhunu çok ama çok canlı tutmamız lazım. Bakınız, Türkiye pek çok ekonomik kriz yaşadı. Türkiye\'nin dış müdahaleler dışında kendi iç dinamiklerinden dolayı çıkan en son kriz 2001 krizi. 2001 krizinin yaraları öyle veya böyle sarıldı. Pek çok alanda da Ak Parti iktidarı ile birlikte 2001 krizindeki parametrelerin çok daha ilerisine geçtik. Ekonomiyi 4 kat büyüttük. Milli geliri 3 kat büyüttük. İhracatımız 4 kat arttı. Pek çok parametreyi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama krizin halen sarmakta zorlandığımız en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir\" dedi.



2. Dünya Savaşı\'ndan sonra iki kutup oluştuğunu ifade eden Işık, \"2. Dünya Savaşından sonra savaş bitti, yeni bir dönem başladı. Bunun adına soğuk savaş dönemi diyoruz. Bu soğuk savaşta iki kutup vardı. Amerika bir kutbun lideri, Rusya, Sovyetler de diğer kutup. Rusya\'nın lider olduğu Sovyet bloğu. Aradaki rekabet yaklaşık 45 yıl sürdü. Ama 45 yıl sonra, Sovyetler çöktü. Yani yarışı, rekabeti Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batı bloğu kazandı. Acaba, \'Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu yarışı, bu mücadeleyi kazanmasının en temel sebebi nedir?\' derseniz. Sovyetler için devletçi anlayışla ekonomiyi ve sosyal hayatı şekillendirmesi, dizayn etmesi, buna mukabil, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batının serbest teşebbüsü, hür teşebbüsü esas alan bir kalkınma ve gelişme modeline sahip olmasıdır\'\' diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Işık, Amerika Birleşik Devletleri\'ni girişimcilik esasına dayalı ekonomik kalkınma modelini benimsemiş olması olduğunu ifade ederek, konuşmasımı şöyle sürdürdü:



\"Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu mücadelede net galibiyeti getiren en temel unsur, serbest rekabeti esas alan girişimcilik esasına dayalı bir ekonomik kalkınma modelini benimsemiş olmasıdır. Şu anda da, göreceli olarak Amerika\'yı dünyada diğerlerinden üstün tutan en önemli vasıf, yine bu alanda ortaya koyduğu iddiadır. Bir önceki Amerikan Başkanı Barack Obama\'yı, Amerika medyasında ciddi eleştirdiler. Şurası eksik, burası eksik, Çin yükseliyor, Amerika geriliyor falan dediler. Bütün bunları dinledikten sonra Obama\'nın verdiği çok ilginç bir cevap var. Dedi ki, \'Hayır. Amerika halen dünyanın en güçlü ülkesi. Sebebi de dünyanın halen en iyi üniversiteleri ve en iyi girişimcilerine sahibiz.\' Yani Amerika\'yı övmek için bunları söylemiyorum.\"