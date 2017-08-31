T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şehitliği ziyaret etti

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kurban Bayramı arifesinde İzmit'te şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu

31 Ağustos 2017 15:23

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kurban Bayramı arifesinde İzmit\'te şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde İzmit Bağçeşme Mezarlığı\'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılarak, dualar okundu. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı açıklamada, \"Tüm milletimizin Kurban Bayramı\'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bizim çok güzel bir geleneğimiz var. Her bayram öncesi özellikle arife günü aile büyüklerinden ahirete intikal eden yakınlar ziyaret edilir. Bunların mezarları başında dua edilir. Hiç kuşkusuz şehitlerimiz de her birimizin aslında aile büyüğüdür. Dolayısıyla arife günü sadece yakınlarımızı ziyaret değil, şehitlerimizin de ziyareti onlara verdiğimiz önemi ve değerinin bir göstergesi. Bu açıdan da her bir şehidimizi bu milletin her bir ferdinin bir aile büyüğü olarak görüyoruz. Her bir şehidimizi bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamımızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz. Bu açıdan da özellikle tüm şehitlerimize bu mübarek günde Kurban Bayramı arifesinde Allah\'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimize tekrar sabır diliyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği, esenliği daim olsun diye dua ediyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKAlişan KOYUNCUİZMİTKocaeli DHABAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık Kurban BayramıBaşbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer KatırcıoğluKurban BayramıBağçeşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24