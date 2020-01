(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na: Kadına şiddeti meşrulaştıran bir anlayış ortaya koydu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Maalesef bir siyasi parti lideri, kadına şiddeti meşrulaştıran, adeta kadına şiddetle tehdit eden bir anlayış ortaya koydu. Ondan sonra da bir geri adım ve özür de duymadık\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'da, Cebel Derneği Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, kadına yönelecek her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurguladı. Konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Çavuşoğlu, \"Sorumluluk makamında her kim varsa birkaç kere düşünerek, konuşması gerekiyor. Maalesef bir siyasi parti lideri, kadına şiddeti meşrulaştıran, adeta kadına şiddetle tehdit eden bir anlayış ortaya koydu. Ondan sonra da bir geri adım ve özür de duymadık. Maalesef durum, bu. Öğretmenler Günü\'nde gerçekleşen böyle bir söz, eminim ki en başta bu kişinin öğretmenlerini üzmüştür. Kısacası, biraz daha eğitim şart\" diye konuştu.



\'BALKAN ÜLKELERİYLE HER DAİM BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ\'



Balkan ülkeleriyle daima birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Bulgaristan\'ın diğer Balkan ülkelerinden farklı olduğunu da belirterek, şunları söyledi:



\"Dava adamı gibi hareket edenlerin, düşünenlerin, nefsini bir tarafa koyanların ve bu mefkureyi kendisine şiar edinmiş adamların peşinden gideceğiz. Bizim orada mücadele eden kurum, kişi, parti, dernek, her kim ve ne var ise onların davayı güdüp, gütmediklerine bakacağız. Bizim ana eksenimiz, dava olmalı. Varlık, temel hak ve özgürlüklerin peşinden koşma mücadelesi. Eğer bir dernek, kurum, parti, davanın rotasından dışarıya çıkmışsa düşünmek ve onu o rotaya dahil etmek lazım. Dolayısıyla bizim, esasen kendimize dönerek, \'Biz ne yapmak istiyoruz, amacımız ne, şimdiye kadar geldiğimiz noktada, elde ettiğimiz başarılarla belli bir yerlerde rol ve görev almış insanlar, bu dava için elini taşın altına koymuş mu, bu davayı kendi davası olarak görmüş mü, elinde imkan ve fırsatlar varken bunları değerlendirmiş mi?\' gibi soruların cevaplarına bakmamız lazım. Kuru kuruya \'Ben varım, başkası olmasın\' diye bir yaklaşım tarzı, bizi istediğimiz sonuca götürmeyecektir.\"



İkametgahla ilgili birtakım hususların gündemde olduğuna da değinen Çavuşoğlu, \"31 Aralık 2017\'ye kadar Türkiye\'ye giriş yapmış olan Türk soylu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, uzun dönem ikametgah belgesi alabilecek. Yazımız hazır, imzada şu anda. İnşallah, bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde onu da size ulaştıracağız. Şu ana kadar atmış olduğumuz adımlar, yaptığımız işlemlerle bu noktada önemli bir ivme yakaladık\" dedi.



YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, son torba yasada Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün burslarla ilgili bir yasasının yer aldığını belirtti. Çavuşoğlu, \"Bu yasa, şimdi Cumhurbaşkanı\'mızın imzasında. Benim de bu makamdaki ilk icraatım. Yurt dışında yaşayıp, Türkiye\'de işi olmadığı halde oradaki üniversitelerde, liselerde okuyan öğrencilere vakıflar bütçesinden burs vereceğiz. Buraya gelmesi gerekmeyecek, orada okuyacak. Orada okusa da biz, ona vereceğiz. Dolayısıyla müsterih olun. Biz, bu bölgeyle hemhal olmaya devam edeceğiz ve asla oraları yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, buradaki programının ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu\'nun ziyaretine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.