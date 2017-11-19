(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye'de ana muhalefet koltuğu boş

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, demokrasilerde ana muhalefetin şart olduğunu belirterek, \"Evet, ana muhalefet de şarttır ama, Türkiye’de ana muhalefet koltuğu boştur, orası yok hükmündedir\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Yalova İl Başkanlığı’nın Kasım Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da yer aldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, CHP\'yi eleştirerek, Türkiye’de ana muhalefet boşluğu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:



“Bizim en büyük handikapımız ne biliyor musunuz? Demokraside muhalefet şarttır. Evet, ana muhalefet de şarttır ama, Türkiye’de ana muhalefet koltuğu boştur, orası yok hükmündedir. Çünkü bu insanların, ana muhalefetin Türkiye ile bir derdi yoktur. Ana muhalefet uluslararası vesayet odaklarının kuklasıdır, FETÖ’nün kuklasıdır, PKK’nın kuklasıdır. Hatırlayınız, MİT TIR\'ları operasyonu üzerinden ülkemizi DEAŞ terör örgütüne silah göndermekle itham ettiler, bunun piyasasını yaptılar. Avrupa’da söylediler, başka yerlerde söylediler, Meclis kürsüsünde söylediler. İki gün önce DEAŞ ile PYD’nin anlaşarak birbirilerine omuz omuza vererek ne yaptıklarını gördük. Bunların kim destekçisi, silahları kimlerin verenler olduğunu hep gördük. Ana muhalefet nerede, niye ses vermiyor? Yıllardan bu yana bizi teröre destek vermekle itham etmeye çalışan, uluslararası odaklar nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan, milletine düşmanlık eden, ülkesine düşmanlık edecek seviyeye ihtirasa bürünmüş olan ana muhalefet partisi neden susuyor?”



\'BİR FANUSUN İÇİNDE Mİ SAKLIYORLAR BUNLARI\'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Çavuşoğlu, “Dün Tekirdağ’da demiş ki; ‘Kendi inancımıza, kendi değerlerimize asla ihanet etmeyiz.’ Geçen hafta da Bursa’daydı. Bursa’da da Nilüfer Belediyesi mahalle örgütleri için beşte bir eşcinsel kotası belirledi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Senin inancın ne, senin değerin ne? Geçen hafta Bursa’da bir kelime ettin mi bunun için? Gitmiş Tekirdağ’da hamaset yapıyorsun. Yahu kardeşim böyle bir şey olamaz. İnsanda biraz ciddiyet olur, siyaset biraz rasyonel yapılır, ayakları yere basar, ama heyhat ara ki bulasın. Yahu bakın bir şey söyleyeceğim; Bunlar memleketine, devletine o kadar uzak, o kadar yabancı ki; insan bazen hayretler içinde kalıyor, nerede yaşıyor bunlar? Bir fanusun içinde mi saklıyorlar bunları da bu kadar bihaber dünyadan bunlar diye sorası geliyor” diye konuştu.



\'MASKARALIK, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL\'



Türkiye\'nin ABD\'ye verdiği notanın ardından CHP’li vekillerin sosyal medya üzerinden Pir Sultan Abdal’ın, \'Ötme Bülbül\' paylaşımlarına değinen Çavuşoğlu, “Dün üç tane milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ak Parti hükümetinden bahsetmiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik Devletleri’ne bir nota veriyor. Twitter üzerinden bunlar da Pir Sultan Abdal’ın ‘Ötme Bülbül’ notasını paylaşıyor. Kendince ironi yapıyorlar. Maskaralık, başka bir şey değil. Dünyayı bize güldürüyorlar. Yaptıkları bu. Ama millet bunların hepsini görüyor. 2019 da yakın. Allah’ın izniyle milletin sille-i tokadını yediler mi, iki seksen uzanacaklar. Bunları göreceksiniz” dedi.



\'ERDOĞANSIZ TÜRKİYE’Yİ HEDEFLİYORLAR\'



Cumhurbaşkanı Erdoğansız bir Türkiye\'nin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’yi hedefliyorlar. Sadece Ak Parti değil. Çünkü biliyorlar ki milletine sevdalı, kefenini giymiş de siyaset yoluna çıkmış, eğer Ak Parti kaybederse, Türkiye’nin sendeleyeceğini gören bir lider var ve ısrarla onun üzerine oynamaya çalışıyorlar. 17-25 Aralık’ta başaramadıklarını, bu defa kendi ülkelerindeki tiyatro mahkemelerle Türkiye üzerinde oyun kurmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbir değeri, kıymeti yok Türkiye için. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bunların arkalarındaki güç odaklarını da biliyoruz. Tarih sayfalarını açıp okusalar, bu milletin nelere kadir olduğunu, neye muktedir olduğunu orada görecekler. Biz vatan, millet aşığıyız. Biz bayrak aşığıyız. Biz Türkiye aşığıyız. Dolayısıyla canımızı veririz, itibarımızın, haysiyetimizin, ülkemizin bayrağımızın kılına dokundurtmayız.”



Konuşmanın ardından Hakan Çavuşoğlu’na, Hersek Lagünü ve flamingo temalı tablo hediye edildi. Çavuşoğlu ise ilçelerin parti yönetimlerine başarı belgelerini takdim etti.