(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir (4)

ÇAVUŞOĞLU, BALKAN BULUŞMASINA KATILDI Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Rumeli Balkan Buluşması\'na katıldı. Burada halk danslarıyla karşılanan Hakan Çavuşoğlu, oyuna eşlik etti. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Balkan coğrafyasının bir adının da acıların, gözlerde dinmeyen gözyaşlarının ve hasretliğin coğrafyası olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Halen buradan bir nefes oraya yöneldiğini görmek isteyen akrabalarımızın olduğu coğrafya. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye\'nin coğrafi sınırları 786 bin metrekare olabilir, ama Balkanlara sorumluluklarımızı ihmal etmeyiz. Gönlün sınırı yoktur. Burada bir çatı altında buluşuyorsak, biz de balkanlardaki kardeşlerimizi kucaklamaya devem ediyoruz. Allah bizi mücadelemizden geri bırakmasın. Türkiye\'de zenginlik, güven varsa, orada da insanlar rahat nefes alıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorunda. Hepimiz beraber olarak, bir olmak, iri ve diri olmak durumundayız. Türkiye\'nin sevdalısı olmak durumundayız\" dedi. 11 yaşında ilk defa Türkiye\'ye geldiğini ve dernek faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Hakan Çavuşoğlu, \"Türkiye bir dönem yanı başındaki karındaşlarına ilgi alaka göstermemiş. Bu tamamen Türkiye\'nin gücüyle alakalı bir durum. Türkiye güçlü ise, Balkanlara alakası artıyor. Türkiye\'nin güçlü olması için de herkes bir olmak zorunda, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek zorunda. Operasyon çekmeye çalışanlara, tuzak kurmaya çalışanlara gelirsen, Türkiye biliniz ki güçlü olacak. Türkiye\'yi güçlendirmek, isteğimiz bu. Güçlü olursak ilgili oluruz. Dertlerinize sahip çıkarız\" diye konuştu. Son üç yılda Türkiye\'nin yaptığı insani yardımların milli gelire oranlamasında dünya birincisi olduğunu vurgulayan Hakan Çavuşoğlu\'na, konuşmasının ardından Boşnak böreği ikram edildi.