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Politika

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu'na cimcik atsın

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Biri Kılıçdaroğlu'na cimcik atsın" dedi

20 Ağustos 2017 17:19

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamayla tepki göstererek, \"Biri Kılıçdaroğlu\'na cimcik atsın\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşuoğlu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Bursa\'da görevli basın mensupları ve imtiyaz sahipleri ile Çelik Palas Otel\'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, İsmail Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç de katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, CHP Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, dün yaptığı \'Suriyeliler ülkelerine geri dönsün\' açıklamasına tepki gösterdi. Dün, 19 Ağustos İnsani Yardım Günü\'nde, AFAD, BYEGM ile birlikte Basın Sanat ve Kültür Merkezi\'nde \'Yüreğimize Sığınanlar\' temalı bir fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ?Uluslararası temsilciler ve büyükelçiler oradaydı. Daha sonra bir karar aldık, sadece Ankara\'da değil tüm Türkiye\'ye de şehir merkezlerinde sergilemeye karar verdik. Bizim bu mağdur ve mazlum insanlara verdiğimiz destek çok başka bir şey. Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız ölmüşse her şeyi konuşabilirsiniz. 1989 yılında yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlar da mı geri dönsün. Mevlanamızın bir sözü var, bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. \'Suriyeli vatandaşlara artık gitsinler\' demek bir vicdansızlıktır. Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda zaten gideceklerdir. Çünkü onların ülkesi orası. Onların doğup büyüdükleri yer orası. Ama bunu toplumumuzun da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun alanı olarak göstermek için, bunu dahi siyasete malzeme etmek suretiyle bir yaklaşım ortaya koyması hakikaten bir akıl tutulmasıdır. Kılıçdaroğlu\'na birisi cimcik atsın\" dedi.

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