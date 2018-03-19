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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Afrin açıklaması (1)

Haber-Kamera: İstanbul DHA Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ İstanbul'da yaptığı açıkamada "Afrin'de dün itibariyle kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi

19 Mart 2018 17:39

Haber-Kamera: İstanbul DHA Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ İstanbul\'da yaptığı açıkamada \"Afrin\'de dün itibariyle kontrol sağlandı ama Afrin\'de Türkiye\'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Terör örgütü mensubu teröristler kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, silah, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır\" Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmediğini de söyleyen Bozdağ şu ifaleri de kullandı: \"Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.\"

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