(Görüntülü Haber) Başbakan dünya kamuoyuna çağrı yaptı: Artık bu uluslararası bir kampanyaya dönüşmeli (3)

Cox’s Bazar, 20 Aralık (DHA) – Bangladeş\'te Rohinga Müslümanları\'nın yaşadığı kampları ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası kamuoyunu ülkede yaşanan insanlık dramına daha fazla önem göstermeye çağırdı. Başbakan Yıldırım, “Bu yaşanan insanlık ayıbını sonlandırmak için Bangladeş yönetimi ile işbirliği içinde ellerinden gelen desteği yapmaya çağırıyoruz. Türkiye binlerce km uzakta olmasına rağmen bunu başlattı. Artık bunun uluslararası bir kampanyaya dönüşme vakti gelmiştir” dedi. Sağlık hizmeti için Sahara hastanesi de inşa edildiğini aktaran Yıldırım, “Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bugün buraya bakanlarımızla birlikte ziyaretimizin amacı burada ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren mülteci kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz? Kamp şartlarını iyileştirmek için Bangladeş yönetiminden uygun yer talebinde bulunduk. Ama esas itibariyle nihai çözüm buradaki insanların kendi yurtlarına dönebilmesidir” dedi. Myanmar hükümetiyle Bangladeş hükümeti arasında 24 Kasım’da bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Umarım bu anlaşma sağlıklı bir şekilde uygulanır. Bu konuda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin dikkatini Türkiye olarak buraya çekiyoruz. Burada yaşanan insanlık dramını başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye olarak bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyacın olduğu noktalara yardım etmeye devam edecektir, buralardaki sığınmacıların sorunlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Bugün burada kurumlarımızın bu amaçla yaptığı çalışmaları yerinde görmek için geldik” dedi. İslam dünyasına ve İslam dünyası dışındaki ülkelere de aynı çağrıyı yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, “Burası artık insanlığın yok olduğu bir yer. İnsanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Ümit ederim ki başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler buraya daha fazla destek olur ve dikkat kesilirler. Dinine hizmet etmek isteyen biri için de yardım yapılacak en güzel yer burası. Bu yaşanan insanlık ayıbını sonlandırmak için Bangladeş yönetimi ile işbirliği içinde ellerinden gelen desteği yapmaya çağırıyoruz. Türkiye binlerce km uzakta olmasına rağmen bunu başlattı. Artık bunun uluslararası bir kampanyaya dönüşme vakti gelmiştir” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başbakan Yıldırım’ın kızı Büşra Yıldırım da Başbakan’a sıcak yemek ve insani yardım dağıtımında eşlik etti. Cox’s Bazar’daki kampta yaşayan sığınmacılara önce yemek dağıtıldı ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Dün Bangladeş’te resmi temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Dakka’da mevkidaşıyla Şeyh Hasina Vecid ile görüşmüş ve önemli anlaşmalara imza atmıştı. Başbakan inşası devam eden Sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin yeni büyükelçilik binasının temel atma törenine katıldı.