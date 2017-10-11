(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız (4)

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü\'nde düzenlenen \'Valiler Toplantısı\'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, Türkiye ile ABD\'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması ile ilgili olarak, \"Temennimiz, iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız\" dedi. Başbakan Yıldırım, \"Gerek FETÖ gerek PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde, dikkatli, titiz bir şekilde, kılı kırk yararak işlem yapmanız büyük önem arz ediyor. Unutmayın, bizim değerlerimizde zulmetmek yoktur. Ne tek bir terör mensubunun devlet içinde barınmasına ne de tek bir mazlumun zarar görmesine asla rıza göstermemelisiniz\" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.Suriye üzerinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız. Tedbirleri peşin olarak almak üzere sahadayız. Biz bölgede bir terör değil, barış kuşağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Astana\'da 14-15 Eylül\'de gerçekleşen toplantıda İdlib\'de tırmanan gerginliği azaltma ve çatışmaların önüne geçme noktasında bir karar alındı. Şu an itibarıyla bu kararın gereğini yerine getirmek için askerler İdlib\'de bir görev ve sorumluluk üstlendi. dedi. Başbakan Yıldırım \"Irak\'taki bölgesel yönetimin bir oldubittiyle, anlamsız bir şekilde attığı bu adım, Irak\'ın mevcut statüsünü, toprak bütünlüğünü bozmakta, aynı zamanda da ulusal güvenliğimiz için bir tehlike oluşturmakta, bölgesel barışı da tehdit etmektedir. Bu terör oluşumlarıyla kol kola girenler, Irak\'ın tüm kazanımlarını kaybetme olasılığını iyi hesap etmeliler. Biz bölgede yaşayan, farklı dini ve etnik gruplara ait insanların hukukunu geçmişte koruduğumuz gibi bundan sonra korumaya özen göstereceğiz.\" diye konuştu.