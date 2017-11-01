(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı (10)

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu genel vazgeçilmezimiz. Bir de ekonominin rabiası var, onu da bugün açıklıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Kafanıza koyun\" dedi. Yıldırım, \"İhracatımız bu yılın Ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların Ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır\" diye konuştu. Başbakan i Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)\'in düzenlediği \'İhracatçılar Haftası\' programına katıldı. Programa Yıldırım\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Mevlüt Uysal, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı. Programda konuşan Başbakan Yıldırım, \"İngiltere\'nin Brexit müzakereleri de küresel büyümenin önünde bir engel gibi gözüküyor. Nitekim IMF ekim ayı içinde yayınladığı \'Küresel Ekonomik Görünüm Raporu\'nda yaşanan olumlu gelişmeleri ve bunun yanı sıra riskleri de bir bir saymış, tarif etmiş ve sonunda dünyanın büyümesiyle ilgili olumlu iyimser tahminini ortaya koymuş. Küresel büyümede yaşanan bu artış eğilimi özellikle Çin ve ABD\'deki talep canlanmasına bağlı olduğunu anlaşılıyor. Dünya Ticaret Örgütü Eylül ayı açıklamalarında mal-ticaret hacmindeki büyüme beklentisini yükseltmiş gözüküyor. Özetle, dünya ekonomisinde olumlu gelişme belirtileri var ama Allah\'a şükür Türkiye\'nin gelişmesi dünya hızının üzerinde. Bu önemli bir nokta. Diyelim ki 3,6 ise dünya büyümesi, bizimki en az onun 2 katı kadar olmasını tahmin ediyoruz. 6\'nın üzerinde 7\'ye yakın bir büyümeyle seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın\" dedi. \"BİRİNCİ HEDEFİNİZ ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE TÜRKİYE\'Yİ 13 BİN DOLAR SEVİYESİ\" Başbakan Yıldırım, \"Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedefimiz, Türkiye\'yi üst gelir grubu ülkeler arasına sokmaktır. İhracatçılarımız bir kenara not etsin; demek ki birinci hedefiniz önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye\'yi 13 bin dolar seviyesine getirecek atılımları, çalışmaları başlatmanızdır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kolaylık versin\" diye konuştu. \"İSTER DÜZELTSİNLER, İSTER SIRT ÜSTÜ YATSINLAR\" Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: \"Güya Türkiye ekonomisi için 2016\'da felaket senaryoları yazanlar, o değerlendirme kuruluşları birbiriyle yarışa girdiler. \'Sen mi daha fazla indireceksin, ben mi daha fazla indireceğim?\' Şimdi de tahminleri yükseltme yarışına girdiler. 6 ayda 3 sefer düzeltme yaptılar. Yıl sonuna kadar bir düzeltme daha yapacaklar merak etmeyin. Ne yaparsa yapsınlar. İster düzeltsinler, ister sırt üstü yatsınlar Türkiye büyümeye, istikrarla, güvenle devam edecek.\" EKONOMİNİN RABİASI \"İhracata hep vurgu yapıyoruz ama ithalat yüzde 15 büyüyor. Burada bir şey yapmak lazım\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İhracatımızın mutlaka büyüme hızını, ithalatın büyüme hızının üzerine çıkarmamız lazım. Biz iki açık veren bir ülkeyiz. Petrol ve doğalgaz fışkırmıyor. Ne yapacağız? Daha çok üreteceğiz daha çok insana iş sağlayacağız. Ürettiğimizi bütün dünyaya dağıtacağız, refahı arttıracağız. Bu refahı da adil bir şekilde paylaştıracağız. Hedefimiz bu. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, dört, rabia. Ekonominin rabiası da bu. Türkiye\'nin rabiası var biliyorsunuz. Nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu genel, vazgeçilmezimiz. Bir de ekonominin rabiası var, onu da bugün açıklıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Kafanıza koyun\" şeklinde konuştu. \"DURMAK YOK, ÜRETİME İHRACATA, BÜYÜMEYE DEVAM\" Yıldırım, \"Dünyada yükselen ekonomilerin hangi ekonomiler olacağı belli, inişte olan ekonomiler de belli. Yükselen ekonomiler; batıdan doğuya doğru giden ülkelerde olacak. Bu her yönüyle artık belli olmuştur. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye uzun vadeli yatırım yapılacak ülkelerin başında yer almaktadır. O halde ne yapacağız; durmak yok, üretime ihracata, büyümeye devam. Türkiye\'nin önü açık, geleceği aydınlık\" dedi. \"BÜYÜK İKRAMİYE\" Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Ekim ayı ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Byükekşi ile birlikte açıkladı. Yıldırım, açıklamasından önce kendisine rakamların yazılı olduğu zarfın verilmesi üzerine “Büyük ikramiye\" dedi. Yıldırım daha sonra rakamları açıklayarak, \"İhracatımız bu yılın Ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların Ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Artış oranı itibarıyla 2017\'nin 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11, rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır\" diye konuştu. ZEYBEKCİ: ORTA VADELİ PROGRAMI 2 AY ÖNCESİNDEN YAKALAMIŞ OLDU Başbakan Yıldırım daha sonra Ekonomi Bakanı Zeybekci\'ye \"Sen açıkla, ben teferruatları anlamam\" diyerek mikrofonu verdi. Zeybekci ise Ekim ayı ihracat rakamları ile ilgili, \"Son 12 aylık ihracatımız yüzde 10,7\'lik artışla 154,2 milyar dolara halihazırda ulaşmış oldu. Yani orta vadeli programı 2 ay öncesinden yakalamış olduk. Önümüzdeki iki aydaki sağlayacağımız artışları da bunun üzerine ekledik mi ikinci orta vadeli revizyon 156,5\'i de böylelikle aşmış olacağız. Yani 12 aylığı şimdiden tutturmuş olacağız\" dedi.