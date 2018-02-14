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Dünya

(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım bugün ve yarın resmi görüşmelerde bulunmak üzere Belarus’a gitti

14 Şubat 2018 15:22

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım bugün ve yarın resmi görüşmelerde bulunmak üzere Belarus’a gitti. Belarus’ta 14-15 Şubat tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak için bu ülkeye giden Yıldırım’ın, iki ülke arasında yapılacak bir dizi anlaşmaya da imza atması bekleniyor. Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa görüşecek, iki ülkenin heyetleri arasında görüşmeler yapılacak, ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek. Yıldırım, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile de görüşecek.

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