(Görüntülü Haber) Başakşehir'deki lüks rezidanstaki cinayet davası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR\'de lüks rezidansın 22\'inci katında Yavuz Anuk\'un(29) feci şekilde kemerle dövülerek öldürülmesine ilişkin 1\'i tutuklu 6 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Evren Gürsoy, olay günü Yavuz Anuk\'un kendisine küfür edip kemerle vurduğunu, aralarında arbede yaşandığını anlatarak, kendisinin de kemerle Yavuz Anuk\'a vurduğunu belirtti. Sanık Gürsoy “Böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Maktülü daha önceden tanımazdım. Hayatım mahvoldu, çok pişmanım\" dedi. Ölen oğlu Yavuz Anuk\'un fotoğrafı ile duruşmaya gelen Anne Refiya Anuk da “Adalet istiyoruz\" dedi. 3 SANIK DURUŞMADA KATILDI Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kenan Özdemir ile taraf avukatları hazır bulundu. Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Evren Gürsoy ile Trabzon\'da oturan tutuksuz sanık Yavuz Değirmenci de, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle duruşmaya katıldı. Öte yandan, öldürülen Yavuz Anuk\'un annesi Refiya Anuk ile kardeşi Bacı Anuk da duruşmada “müşteki\" sıfatıyla hazır bulundu. SANIK GÜRSOY OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI Tutuklu sanık Evren Gürsoy gemilerde makinist olarak çalıştığını belirterek, davaya konu olaydan 4-5 gün önce İstanbul\'a geldiğini anlatarak, olay günü arkadaşlarıyla kahvaltı yaptığını ardından da alkol aldığını söyledi. Kapısının çalındığını, gelenin kim olduğuna bile bakmadan kapıyı açıp, içeri döndüğünü anlatan sanık Gürsoy, “Bu şahsın maktül olduğunu sonradan öğrendim. İçeri bakıp, \'Kim var?\' diye sordu. \'Yeni gelen sen misin?\' diyerek küfredip kasıklarıma tekme ile vurdu. Nefesim kesildi, yere çöktüm. Müktül bana küfrederek kemerle vurdu. Ben ayağa kalkarak, beline sarıldım, ittirdim. Birlikte yere düştük. Maktül sürekli küfür ediyordu. Ben ne yaptım, sen kimsin?\' diye sordum. Bana cevap vermedi. Ev çok küçüktü. Kaçacak yer yoktu, mutfağa gittim. Mutfak dolabını kendime siper ettim. Maktül de peşimden geldi. Ben yine kendisine \'Ben ne yaptım?\' diye sordum. Maktül de küfür etti, kemerle vurdu. Ben de bağırarak apartman boşluğuna çıktım. Bağırarak yardım istedim. Kimse bana yardıma gelmedi. Maktül beni yakaladığında böbrek tarafıma diz attı. Ben yine eğildim. Maktül bana tekrar kemer salladı. Ben kemeri tuttum. Maktülün ayaklarına sarıldım. Birlikte yere düştük. Ben de kemerle maktüle vurdum. Yardım istemeye devam ettim, eve kaçtım.\" ifadelerini kullandı. “ÇOK PİŞMANIM\" Eve tekrar girerken maktül Yavuz Anuk\'un yere düştüğünü ve suratı ile kafasında yaralanmalar gördüğünü söyleyen sanık Gürsoy, “Ben nefes nefese kalmıştım. Üzerimi çıkardım. Balkonda 5-10 dakika nefes aldım. Elimi yüzümü yıkadım. Yorgunluk ve alkolün etkisiyle yatağa yatıp sızmışım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Dış kapının önünde sesler duydum. \'Ne oluyor?\' diye dürbünden baktım. Polisi görünce kapıyı açtım. Maktülü yerde kanlar içinde görünce dünyam başıma yıkıldı. Böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Maktülü daha önceden tanımazdım. Hayatım mahvoldu, çok pişmanım\" dedi. “OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOK\" Tutuksuz sanık Yavuz Değirmenci de, “Olayla hiçbir alakam yok. Adalete sığınıyorum. Biran önce beraatimi istiyorum. Can güvenliğim olmadığı için duruşmaya gelemedim\" dedi. Tutuksuz sanık Kenan Özdemir de, maktülün öldürülmesi olayını görmediğini söyledi. KARDEŞ ANUK: AĞABEYİMİN NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ, SEBEBİNİ SÖYLEMELERİNİ BEKLİYORUZ Şikayetçi Bacı Anuk da ölen Yavuz Anuk\'un ağabeyi olduğunu, olayın geçtiği rezindasta birlikte kaldıklarını, kardeşine yönelik bir tehdit duymadığını, Yavuz Anuk\'un da bir şeyden bahsetmediğini söyledi. Olayın geçtiği rezidansta güvenlikçi olarak çalıştığını, evinin olduğu kata çıkınca önce kan gördüğünü ardından da cesedi gördüğünü söyleyen Bacı Anuk, polisi ve güvenliğe haber verdiğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söykedi. Bacı Anuk, sanıkların gerçekleri sakladıklarını ifade ederek, “Ağabeyimin niçin öldürüldüğünü bilmiyoruz. Sebebini söylemelerini beliyoruz\" şeklinde konuştu. ANNE : ADALET İSTİYORUZ Anne Refiya Anuk da oğlunun birden fazla kişi tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü belirterek, “Planlanarak suç işlenmiştir. Planlı bir cinayettir. Oğlumun katilinin ömür boyu ceza çekmesini istiyorum ki başka birini öldürmesinin yolu kapanmış olsun. Adalet istiyoruz. Sanık da adalet istiyor. Hangisine adalet vereceğini mahkeme tayin edecektir. Adalete güveniyoruz. Şikayetçiyim\" ifadelerini kullandı. DURUŞMA ERTELENDİ Sanık Evren Gürsoy\'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Anne Refiya Anuk da adalet istediklerini belirtti. İDDİANAME Başakşehir\'de 28 Ocak\'ta meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Şikayetçi Bacı Anuk saat 19.30\'da katta bulunan 250 numaralı dairesine çıktı ve sırt üstü yatar vaziyette kanlı bir erkek cesedi gördü. Asansör ile tekrar aşağı inerek resepsiyona haber veren Bacı Anuk, güvenlik görevlileri ile tekrar kata çıktı. Bacı Anuk dairesine doğru hareket ettiği sırada kapının açık olduğunu gördü ve aynı dairede birlikte kaldığı kardeşi Yavuz Anuk\'un telefonunu aradı, ancak ulaşamadı. Bacı Anuk, polislerin gelmesiyle birlikte yerde yatan cesedin kardeşi Yavuz Anuk olduğunu tespit etti. Bu sırada 252 numaralı dairede bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Evren Gürsoy kapıyı açarak, \"Bu kim? Ne olmuş burada?\" şeklinde sorular sordu. Evren Gürsoy gözaltına alan polis, 252 numaralı dairenin salon ve banyo kısmının dağınık olduğunu tespit etti, salonda bulunan koltuk kenarında kanlı pantolon, salonda kanlı ayakkabı izleri, balkon korkulukları yüzeyinde kan lekeleri ile banyoda lavabo üzerinde kanlı atlet buldu. 252 numaralı dairede tespit edilen kan izlerinin Yavuz Anuk\'a ait olduğu belirlenirken, maktül Yavuz Anuk\'un ayak uçlarına yaklaşık bir metre mesafede pantolon kemer tokası bulundu, muhtemel bu kemere ait üzerinde kan bulunan bir kemer de 252 numaralı daire içerisinde ele geçirildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelendiği ve olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı anlatılan iddianamede şüphelilerin suçlamayı reddettiği kaydedildi. Maktul Yavuz Anuk ile şüpheliler arasında herhangi bir husumet veya tanışıklığın tespit edilemediği ifade edilen iddianamede, şüpheliler Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci\'nin olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. İddianamede şüpheli Evren Gürsoy\'un sağ işaret parmağı tırnağı arasında maktule ait DNA profilinin tespit edildiği, şüpheli Gürsoy\'un da olaya bizzat iştirak ettiğinin de anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin tespit edilemeyen bir sebeple tartıştıkları Yavuz Anuk\'u darp ederek öldürdükleri iddia edildi. İddianamede şüpheli tutuklu Evren Gürsoy (31) ile tutuksuz şüpheliler Kemal Yurttürk (45), Kenan Özdemir (39), Özkan Türker (30), Recep Yılmaz (27) ve Yavuz Değirmenci\'nin (33) \"Kasten öldürme\" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.