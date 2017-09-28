(Görüntülü Haber) Başakşehir'de "sahte parfüm" operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir\'de sahte parfüm üretildiği ve depolandığı yönünde bir ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek, bir sanayi sitesindeki işyerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde çeşitli markalara ait yaklaşık 80 bin dolu şişe parfüm ve yaklaşık 100 bin parfüm şişesi, etiket, ambalaj ve şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makinelerine ele geçirdi. Ele geçirilen sahte parfümlere el konularak kamyonetlere yüklendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinde olayla ilgili bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.