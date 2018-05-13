T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

  İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Oyunları’ Fetih Koşusu ve konserlerle sona erdi

13 Mayıs 2018 14:46

 

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Oyunları’ Fetih Koşusu ve konserlerle sona erdi. Başkan Yasin Kartoğlu, şampiyonlara ödüllerini takdim etti.


 

 Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen Gençlik Oyunları, final programı ile sona erdi. Fetih Koşusu ile başlayan ‘Gençlik Oyunları, ardından sembolik olarak yapılan kale duvarlarına sancak dikme seromonisiyle devam etti. Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının dikildiği sancak töreninin ardından ise koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.


 

“SPOR ADASI’NIN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ”


 

Burada bir konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik Oyunları’nın finalinin yapıldığını hatırlatarak, “Gençleri mutlu etmek için daha çok çalışacağız. İnşallah geleceğin spor merkezi olacak Spor Adası’nın inşaatına başlayacağız. Bu sene başlamaya çalışacağız inşallah. Özellikle Başakşehir Futbol külübümüz güzel işler  yapıyor bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Ayrıca spor faaliyetlerine de Ramazan ayından sonra başlıyoruz ve sizin de gençler olarak bunlara katılımlarınızı bekliyoruz“ dedi.


 

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri boyunca spor  branşlarında hem bireysel hem de takım olarak başarılar elde eden okullardaki takıma ve bireysel sporculara kupalarını ve madalyalarını takdim etti.


 

Ödül törenin ardından ise öğrenciler Eypio ve SagoaKajmer’in canlı performanslarını izledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABAŞAKŞEHİR BelediyesininOyunları Fetih KoşusuBaşkan Yasin KartoğluSpor MüdürlüğüBaşakşehir BelediyesininGençlik OyunlarıFetih KoşusuOyunlarıTürki CumhuriyetlerinADASININBAŞLAYACAĞIZ”   Burada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24