(Görüntülü Haber) Bartın'da tabiat parkına yapılan yürüyüş yolu açıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahilde, 850 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolunun 1\'inci etabının açılışı gerçekleştirildi. Bartın\'ın Güzelcehisar köyünde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye\'nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türlerinin de yaşadığı bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamında uygulanan projede ilk olarak sahile 850 metre uzunluğunda ahşaptan yürüyüş yolu yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu bölgeye yapılan ve tepkilere neden olan yürüyüş yolunun 1\'inci etabının açılışı gerçekleştirildi. Yürüyüş yolunun açılışına Bartın Valisi Nusret Dirim, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Güzelcehisar lav sütunlarının 80 milyon yıl önce oluşan lavların püskürmesiyle oluştuğunu belirterek, \"Dünyada buna benzer Kuzey İrlanda\'da var, Kaliforniya\'da var, İskoçya\'da var, bir de Türkiye\'de Güzelcehisar\'da var. Demek ki dünyada 4 tane olan bir yer, burası bizim için çok önemlidir. İşte buranın farkına varılması ve turizme kazandırılması gerekiyordu. Bu anlamda kurumlarımız el ele verdiler, bir proje hazırladılar. Üniversite hocalarımız lav sütunlarımızın turizme kazandırılması ve rekreasyon projesini hazırlayarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'na sundular. Oradan da çıkan kaynakla biz bu eseri bugün görmüş oluyoruz. Burası dünyanın görülmesi gereken 4 yerinden bir tanesi, Güzelcehisar lav sütunları ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. Güzelcehisarımızın plajı var. Tabii plaja da zarar vermeden bunun uygulanması gerekiyordu. Gerekli planlar yapıldı, projeler yapıldı ve her şey kuralına uygun yapıldı. Tabii bazı endişeler ortaya çıktı. Çevreye zarar mı veriliyor, acaba bu demir parçaları buraya zarar mı verir endişeleri oldu. Tabii eleştiriler ilk başta ortaya çıkmıştı. Ama şimdi görüyoruz ki eser ortaya çıktıktan sonra bizlere teşekkür ediliyor. Tabii eleştirilere kulak vermek gerekir. Tabii yapıcı eleştiriler her zaman açığız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi. Bartın Valisi Nusret Dirim ise \"Türkiye\'nin gündeminde yorumlara eleştirilere konu olan, hatta zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan bir projenin önemli aşamalarından birinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Tabii projenin bitmesi biraz beklenilseydi biraz da makul olabilirdi. Eleştiriler olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki amaç lav sütunlarını turizme kazandırmaktı. Şu anda yaz ve deniz turizmi ile değerlendiriliyor. Bu da bizim için sınırlı oluyor. Bu Güzelcehisar projesi Bartın turizmine yeni bir pencere açacak. 4 mevsim insanlar gelip bu kayalıkları görme imkânı olacaktır. Yine insanlar denize girmeye devam edecektir. Özellikle Amasra\'ya gelen turların buraya yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapacağız\" diye konuştu. Konuşmaların ardından 850 uzunluğundaki ahşap yolun açılışı yapıldı. Yürüyüş yolunda yürüyenler hatıra fotoğrafı çektirdi.