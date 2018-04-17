T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bartın'da kavşakta 3 araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN'da, kavşakta kamyon, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

17 Nisan 2018 02:58

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN\'da, kavşakta kamyon, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 21.00 sıralarında, Gölbucağı Mahallesi Çimento kavşağında meydana geldi. Çimento fabrikasından yük alan Nurettin Ergül idaresindeki 74 BR 730 plakalı kamyon ile 49 yaşındaki Yaşar Akçil idaresindeki 06 FK 3355 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğini yıkarak, orta refüje devrildi. 24 yaşındaki Nurullah Uçar idaresindeki 74 AN 277 plakalı otomobil ise kamyona çarptı. Kazanın ardında fabrika görevlileri 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri otomobil sürücüsü Nurullah Uçar, kamyonet sürücüsü Yaşar Akçil ile 48 yaşındaki Ahmet Akçil, 43 yaşındaki Mehmet Bağrıyanak, 50 yaşındaki Mustafa Keleş ve 37 yaşındaki Yusuf Sarıel\'i hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Nurullah Uçar ile otomobildeki Yusuf Sarıel hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTINDHABARTINKazaGölbucağı MahallesiNurettin ErgülBRYaşar AkçilFKKontroldenNurullah UçarANKazanınAcilOlayAhmet AkçilMehmet BağrıyanakMustafa KeleşYusuf SarıelHastanedeHastaneyeKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24