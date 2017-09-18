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(Görüntülü Haber) Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 17:13

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah Bartın- Zonguldak yolu Tuzcular mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden 36 yaşındaki Cemil Yılmaz\'ın kullandığı 74 DG 961 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak bölünmüş yolda karşı şeride geçerek 60 yaşındaki Ali Alibabaoğlu yönetimindeki 67 ZR 001 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerden Cemil Yılmaz, hurdaya dönen araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü Ali Alibabaoğlu ise yaralı kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Alibabaoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Bartın tarafında çift yönlü sağlandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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