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(Görüntülü Haber) Bartın'da fırtına hasara yol açtı (2)

YÜRÜYÜŞ YOLU HASAR GÖRDÜ Ayhan ACAR (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Bartın Güzelcehisar köyünde 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı' olarak ilan edilen alanda yaptırılan 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, fırtına nedeniyle hasar gö

19 Ocak 2018 20:39

YÜRÜYÜŞ YOLU HASAR GÖRDÜ Ayhan ACAR (DHA) Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca, Bartın Güzelcehisar köyünde \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan edilen alanda yaptırılan 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, fırtına nedeniyle hasar gördü. Güzelcehisar köyünde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup, kristalleşmesiyle kayaya dönüşen bazalt sütunları, 2017 yılının Ağustos ayında, \'Türkiye\'nin 112\'nci Tabiat Anıtı\' olarak ilan edilirken, çelik konstrüksiyonların üzerine yerleştirilen ahşaplar, dalgalar nedeniyle hasar gördü. Yapımı devam eden yürüyüş yolunun ahşap kısımları, sahile dağıldı.

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