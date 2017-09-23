(Görüntülü Haber) Bartın'da denizde boğulan genç Karabük'te toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BARTIN\'ın tatil beldesi İnkum\'da denizde yüzerken boğulan 24 yaşındaki Dorukan Murat Karaca, memleketi Karabük\'te toprağa verildi. Dorukan Murat Karaca, dün gezmek için gittiği İnkum\'da, \'Denize girilmez\' anlamına gelen kırmızı flama çekilen sahilde 2 kız arkadaşıyla oturdu. Karaca, bir süre sonra dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Dalgaların arasında çırpınan Karaca, bir süre sonra denizin yüzeyinde görüldü. Karaca, sahilde sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dorukan Murat Karaca için memleketi Karabük\'te Ulu Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Memur emeklisi Erol Karaca, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Gencin ailesi ve yakınları cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Karaca\'nın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında 5000 Evler Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi.