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Sağlık

(Görüntülü Haber) Bartın'da başhekim protesto edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Devlet Hastanesi Başhekimi Dr

04 Nisan 2018 19:23

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Danışman, Sağlık-Sen üyeleri tarafından hastane önünde protesto edildi. Sağlık-Sen Bartın Şubesi Başkanı Naci Durmuş, başhekimin 4 ay önce göreve atanmasının ardından 78 olan uzman doktor sayısının 70\'e düştüğünü, birçok yardımcı sağlık çalışanının da hastaneden gittiğini ileri sürdü. Sağlık-Sen Bartın Şubesi Başkanı Durmuş ve sendika üyeleri, 4 ay önce Bartın Devlet Hastanesi\'ne başhekim olarak atanan Dr. Abdullah Danışman\'ı hastane önünde protesto etti. \'Bartın halkı sağlık çalışanları ile el ele hastanesine sahip çıkıyor\' yazılı pankart açan sendika üyeleri, \'Başhekim istifa\' sloganları attı. Başhekimin hastaneyi \'korku hastanesi\'ne dönüştürdüğünü savunan Başkan Durmuş, şunları söyledi: \"Sıkıntılarını anlatanları, taleplerini anlatanları dinlemediği gibi \'Ben yaparım\' edasıyla yoluna devam ediyor. 2017 yılındaki 78 olan uzman hekimimizin sayısı bugün 70\'e düştü. Birçok yardımcı sağlık çalışanı gidiyor. Ultrason çekimleri 2 aya randevu verilmeye başlandı. Günlük muayene sayıları yüzde 50\'ye düştü. Hastanenin doluluk oranları yüzde 30\'a düştü. İl dışına sevk oranları yüzde 200 artarak, hastalar yolda mağdur edildi. Tayin isteyen birçok sağlık çalışanı var. Başhekime söylüyoruz, \'Gitsinler\' diyor. Yerine getirebildiniz mi? 8 uzman gitti. Kaç tane getirdiniz? Yetişmiş kalifiye insanlarını ne yaptınız da perişan ettiniz? Bu halk, bu çalışan buna mı layık? Bir başhekim 4 ay boyunca bir hastaneye, bir sağlık hizmetine ne kadar zarar verebilirse yaptı. Ey başhekim, seni halkıma ve sağlık çalışanlarına şikayet ediyorum. Başhekim arkadaşlarıma \'İrlandalı\' diyor, ihanetle suçluyor. Arkası kuvvetliymiş, herkesin arkası var. Tehditle sağlık çalışanlarını hizaya getireceğini beyan ediyormuş. Soruyorum başhekime; sağlık hizmeti, sağlık çalışanı ile yapılır sen biliyor musun? Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Çalışanların aileleri var, dostları var. Hepimizin Allah\'ı var. Bırakın çalışanları tehdit etmeyi, bırakın çalışanlarla uğraşmayı. Bir başhekim \'Gitsinler\' kelimesini söylüyor. Yazıklar olsun.\"

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