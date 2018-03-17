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(Görüntülü Haber) Bartın Milli Eğitim Müdürü Demir, hakkındaki iddiaları yalanladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, bir toplantıda, "Başı açık öğrencileri gördüğümde sinir oluyorum" sözlerini sarf ettiği yönündeki haberlerle ilgili, "Ben kesinlikle bu tarz cümleler kullanmadım

17 Mart 2018 00:32

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, bir toplantıda, \"Başı açık öğrencileri gördüğümde sinir oluyorum\" sözlerini sarf ettiği yönündeki haberlerle ilgili, \"Ben kesinlikle bu tarz cümleler kullanmadım. Kesinlikle yalandır\" dedi. Bartın’da geçen 21 Şubat\'ta Ulus ilçesindeki imam hatip lisesinin toplantı salonunda, İlçe Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Ulus Müftüsü Murat Okuyar, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve Ulus İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Aslan katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'in, \"Beni ziyarete gelen bir arkadaşım, \'Bizler Köy Enstitüsü mezunları öğretmenler olarak köylerde dinimize hakaret ettik, eğer 120 bin cami kadrosu bizim elimizde olsaydı kendi iktidarımızı kurardık\' dedi. Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi\" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Aslan\'ın ayrıca, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını söylediği, 4-6 yaş gurubu çocukların Kuran kurslarında yetiştirilmesi ve örgütlendirilmesi gerektiğinden bahsettiği öne sürüldü. CHP İL BAŞKANI\'NDAN SUÇ DUYURUSU CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in \'alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve görevi ihmal\' suçlarını işlediğini iddia etti. Erkan, suç duyurusunda ‘toplantı tutanakları ve kamera kayıtlarının’ incelenmesini talep ederek şunları kaydetti: \"Sayın Savcılık Makamınca ayrıca re’sen tespit edilecek suçları işleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’den şikâyetçi olmakla hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ederim.\" \'KESİNLİKLE YALAN\' İddiaların gerçek olmadığını belirten Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ise \"Ben kesinlikle bu tarz cümleler kullanmadım. Kesinlikle yalandır. O toplantıda bir sürü protokol üyeleri vardı. Böyle bir konuşma ne oldu ne de iması bile yapılmadı. Ayrıca ben de basından öğrendim, çok şaşırdım. Hakkında ayrıca soruşturma başlatılmış, onu bile basından öğrendim. Bana ulaşan bir şey olmadı. Tekraren söylüyorum. İddialar kesinlikle yalandır\" dedi.

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