(Görüntülü Haber) Bartın Kurucaşile'de sel

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN’ın Kurucaşile İlçesi’nde 2 saat boyunca etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, 20 dükkan sular altında kaldı. Kurucaşile yolu ulaşıma kapanırken, bir köy evinde mahsur kalan aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Akşam saatlerinde ilçede etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Bartın’a bağlı Kurucaşile ilçesinde 1 saatte metrekareye 90 kilogram yağış düştü. İlçenin ortasında geçen dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan dükkanlar sular altında kaldı. Kurucaşile-Bartın yolunda ise meydana gelen heyelan nedeniyle sayıda araç mahsur kaldı. Uğurlu Köyü’nde ise evde mahsur kalan 4 kişilik bir aileyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, Kurucaşile limanında bağlı olarak bulanan 4 tekne de sel sularına kapılarak, denizde kayboldu. Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, yaptığı açıklamada şöyle dedi:



“İlçemizde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. İlçemizin ortasında geçen dere sel suları nedeniyle kabarınca 20 dükkan sular altında kaldı. Özellikle Tekkeönü köyü ve Kurucaşile ilçemizden bu yağıştan çok fazla etkilendi. Bartın Kurucaşile şu anda yol güzergahındaki derelerin taşması ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediyemizin bütün ekipleri şu anda seferber olmuş durumda. Ayrıca uğurlu köyünde dere kenarında bulunan bir evde mahsur kalan ailelerin olduğunu öğrendik. Şu anda ekiplerimiz o aileleri kurtarmaya çalışıyor. Hakikaten geçen sene 13 Ağustos’da yaşadığımız sel felaketini tekrar yaşadık.”