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(Görüntülü Haber) Barselona'da yaralanan Emre Emiroğlu Türkiye'de

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) İSPANYA'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu, bugün THY’nin tarifeli seferiyle İstanbul’a getirildi

24 Ağustos 2017 21:11

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) İSPANYA\'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu, bugün THY’nin tarifeli seferiyle İstanbul’a getirildi. Özel bir sedye ile saat 16.20’de THY’nin TK 1854 sefer sayılı uçağının arka bölümünde Türkiye’ye getirilen Emre Eroğlu(33) sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gittiğini belirtti ve “ Çok iyiyim” dedi. Uçaktan kendisine refakat eden bir arkadaşı ile inen Emre Eroğlu, arkadaşından ambülansa binerken fotoğrafının çekilmesini istedi. Arkadaşı da bu isteği gülerek karşıladı. Daha sonra uçak altına getirilen bir ambülansa bindirilen Emre Emiroğlu havalimanından ayrıldı. Emre Emiroğlu’nun hastaneden kontrolden geçtikten sonra evine gideceği öğrenildi.

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